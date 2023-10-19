نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البيت الأبيض أعمى".. ويجز ينتقد دعم أمريكا لـ إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مطرب الراب ويجز عن استيائه الشديد من دعم أمريكا لـ إسرائيل، متضامنًا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وذلك بعد عدد الجرائم والتدميرات التي يتعرض لها الأطفال والسيدات الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويجز

وكتب ويجز عبر خاصة ستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «إسرائيل ليست ديمقراطية، أنها قوة احتلال تابعة لأمريكا، لذا فإن البيت الأبيض أعمي ويتم إسكات المجتمع الدولي، ويتعرض الناس للقتل بطريقة مخزية وغير إنسانية».

وكان حرص ويجز فى الأيام القليلة الماضية علي توجيه الدعم لأهالي غزة والتضامن معهم عقب ارتكاب العدو الصهيوني مجزرة مستشفي المعمداني، قائلًا: «استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم.. أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشيين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد، الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري، وإذا كانوا يعتقدون أنهم كذلك».



وأضاف ويجز: «لم يقف أحد إلى جانب المدنيين الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بالأمر، فهم خائفون من محاسبة إسرائيل أو من من قاموا فقط برشوتهم واشتروا الأخبار، وحتى أن وسائل الإعلام تسيء إلى علاقتك إذا قمت بالنشر حول هذا الموضوع، ومع ذلك فإن هذا سيكون إلى الأبد في موقعنا رؤساء الحياة العربية لم يهتموا بهم أبدًا في الواقع، كما أن شعبهم لا يهتمون بهم والندم لن ينفع بعد ذلك».



نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني



وفي هذا السياق حرص نجوم آخرون على دعم القضية الفلسطينية بشكل مختلف، منهم أشرف زكي وخالد الصاوي وسيد رجب وباسم سمرة، حيث شاركوا في وقفة تضامنية نظمتها نقابة المهن التمثيلية لدعم الشعب الفلسطيني، وقد ألقوا خلالها كلمات حماسية دعمًا لشعب فلسطين.

كما حرص عدد كبير من النجوم منهم دنيا سمير غانم وياسمين صبري وعمرو دياب وعمرو وهبة وتامر حسني وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وعمرو يوسف وأحمد حلمي ومحمد رمضان، على جمع المساعدات لقطاع غزة، وحث متابعيهم على جمع التبرعات لهم، كما تطوعوا في الهلال الأحمر مساندة للشعب الفلسطيني، فيما تبرع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، بمبلغ 100 مليون جنيه.

ودعم عدد من نجوم الغناء، فلسطين بشكل مختلف من خلال إلغاء حفلاتهم تضامنًا معهم، ويعد أبرزها عمرو دياب ورامي صبري وأحمد سعد وروبي وتامر عاشور وبهاء سلطان وغيرهم.

تأجيل المهرجانات



أعلنت إدارة المهرجانات التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة عن تأجيل الموعد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، كما قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تأجيل الدورة الـ 45 من المهرجان أيضا، وكذلك الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.