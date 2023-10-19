نهال عنبر تدعو للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو تدعو فيه عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والشعب المصرى لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين غدًا الجمعة أمام المنصة.

وقالت نهال عنبر فى الفيديو: «إن شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة هنتقابل فى المنصة علشان نقف وقفة لفلسطين وشعب فلسطين اللى شايف العذاب كله والافتراء هنتضامن بكرة مع الشعب الفلسطيني ان شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة».

نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

وفي هذا السياق حرص نجوم آخرون على دعم القضية الفلسطينية بشكل مختلف، منهم أشرف زكي وخالد الصاوي وسيد رجب وباسم سمرة، حيث شاركوا في وقفة تضامنية نظمتها نقابة المهن التمثيلية لدعم الشعب الفلسطيني، وقد ألقوا خلالها كلمات حماسية دعمًا لشعب فلسطين.

كما حرص عدد كبير من النجوم منهم دنيا سمير غانم وياسمين صبري وعمرو دياب وعمرو وهبة وتامر حسني وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وعمرو يوسف وأحمد حلمي ومحمد رمضان، على جمع المساعدات لقطاع غزة، وحث متابعيهم على جمع التبرعات لهم، كما تطوعوا في الهلال الأحمر مساندة للشعب الفلسطيني، فيما تبرع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، بمبلغ 100 مليون جنيه.

ودعم عدد من نجوم الغناء، فلسطين بشكل مختلف من خلال إلغاء حفلاتهم تضامنًا معهم، ويعد أبرزها عمرو دياب ورامي صبري وأحمد سعد وروبي وتامر عاشور وبهاء سلطان وغيرهم.



كما أعلنت إدارة المهرجانات التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة عن تأجيل الموعد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، كما قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تأجيل الدورة الـ 45 من المهرجان أيضا، وكذلك الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.



نقابة المهن التمثيلية تدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تطورات أحداث غزة



وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: «نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى».

وأضاف البيان: «إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء».

وتابع البيان: «استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه».

وأكد البيان: «نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة».