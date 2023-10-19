القاهرة - محمد ابراهيم -



نظرًا للأحداث التي يمر بها الوطن العربي بسبب الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة خاصةً بعد القصف العنيف الذي ضربه الكيان الصهيوني والتي أدي إلي مجزرة مستشفى المعمداني بغزة ووفاة عدد هائل من الأطفال والنساء وكبار السن بالإضافة للأطقم الطبية.



أعلنت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي عن إلغاء جميع أنشطتها الفنية لنهاية شهر أكتوبر، وتقتصر الأنشطة على اللقاءات التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين، وذلك عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقد جاء نص البيان التي أًصدرته إدارة ساقية الصاوي كالتالي: " دون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبدالمنعم الصاوى وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التى توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين وذلك لنهاية هذا الشهر ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث فى وطننا العزيز فلسطين".



واختتم البيان بالدعاء حيث كتب:"ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم فى كل أنحاء العالم ".



الجدير بالذكر أنه تم تأجيل الفعاليات والأنشطة والحفلات والمهرجانات تضامنًا مع أهالي فلسطين الشقيقة، منها مهرجان الجونة حيث قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، كما قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تأجيل الدورة الـ 45 من المهرجان أيضًا، وكذلك الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية تضامنًا مع أهالي فلسطين.. ساقية الصاوي تعلن إلغاء جميع الفعاليات الغنائية