منذر رياحنة يدعو المصريين للمشاركة فى جمعة دعم أهل غزة والشعب الفلسطيني (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الفنان منذر رياحنة، الشعب المصري ونجوم الفن إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالمنصة غدًا لدعم الأشقاء فى دولة فلسطين، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير.

وقال منذر رياحنة في الفيديو: «أدعوكم غدًا في المنصة بمدينة نصر، كلنا فداء لفلسطين، الله يحميكم».

نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني



وفي هذا السياق حرص نجوم آخرون على دعم القضية الفلسطينية بشكل مختلف، منهم أشرف زكي وخالد الصاوي وسيد رجب وباسم سمرة، حيث شاركوا في وقفة تضامنية نظمتها نقابة المهن التمثيلية لدعم الشعب الفلسطيني، وقد ألقوا خلالها كلمات حماسية دعمًا لشعب فلسطين.



كما حرص عدد كبير من النجوم منهم دنيا سمير غانم وياسمين صبري وعمرو دياب وعمرو وهبة وتامر حسني وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وعمرو يوسف وأحمد حلمي ومحمد رمضان، على جمع المساعدات لقطاع غزة، وحث متابعيهم على جمع التبرعات لهم، كما تطوعوا في الهلال الأحمر مساندة للشعب الفلسطيني، فيما تبرع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، بمبلغ 100 مليون جنيه.

ودعم عدد من نجوم الغناء، فلسطين بشكل مختلف من خلال إلغاء حفلاتهم تضامنًا معهم، ويعد أبرزها عمرو دياب ورامي صبري وأحمد سعد وروبي وتامر عاشور وبهاء سلطان وغيرهم.



كما أعلنت إدارة المهرجانات التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة عن تأجيل الموعد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، كما قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تأجيل الدورة الـ 45 من المهرجان أيضا، وكذلك الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.