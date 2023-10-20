حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 20 أكتوبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.

ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

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سوف تحتاج إلى استكشاف المزيد من سبل الكسب، حيث من المرجح أن تتزايد النفقات. قد لا يكون عملك على الصعيد المهني على مستوى المستوى، لذا ابذل جهودًا خاصة لتحسينه. يمكن لأولئك الذين يدرسون أن يأملوا في أن يتم اختيارهم في معهد أو دورة دراسية مرموقة. سيكون دعم الأسرة واهتمامها أكثر تشجيعًا. لا يمكن استبعاد إجازة قصيرة.

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رقم الحظ: 2

لون الحظ: أصفر