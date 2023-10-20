انت الان تتابع خبر ياسمين صبري اتحجبت ولا ايه؟!. عسولة الجماهير العربية ياسمين بينما ترتدي ثياب الصلاة في المسجد وما فعلته تصدر مواقع التواصل الأجتماعى. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة ياسمين صبري ، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستغرام» ، توثق به زيارتها لمسجد الشيخ زايد بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي مرتدية الحجاب باللون الأبيض وعباءة باللون البنفسجي.

وتفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو الخاص بها ، كما تغزلوا في إطلالتها وشكلها الجميل بالحجاب.

ويُذكر أن ياسمين صبري تستعد لطرح فيلمها الجديد «أبو نسب» ، برفقة الفنان محمد إمام وماجد الكدواني وعدد كبير من النجوم ، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.