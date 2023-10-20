نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجاج عبد العظيم يدعو للمشاركة في وقفة دعم غزة أمام المنصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن العديد من الفنانين تضامنهم مع القضية الفلسطينية وعن دعمهم لوقفة تضامنية غدا أمام النصب التذكاري بمنطقة مدينة نصر.

ححاج عبد العظيم



وقال ححاج عبد العظيم، في مقطع فيديو: "كلنا بندين العمليات الارهابية الاسرائيلية الغاشمة، كلنا طبعا متأثرين باللي بيحصل في غزة وأهل غزة وأهل فلسطين والضفة كلنا متضايقين علشان الأطفال العزل والنساء والشيوخ اللي بيموتوا عايزين كلنا نقف بكرة ان شاء الله عند المنصة في مدينة نصر ونظهر للعالم كله انهم بيصدرولهم اعلام مزيف ومش عايزين يظهروا ادامهم انهم سفاحين عايزين كلنا نقف ايد واحدة ونقول لا للارهاب لا للسفح الاسرائيلي ربنا ينصر أهل غزة ويثبتهم وان شاء الله الحال يستقر

عملية طوفان الأقصى



يشار إلى إنه شنت حركة حماس طوفان الأقصى يوم السبت الماضي 7 أكتوبر من الشهر الجاري، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس عن طريق كتائب الشهيد عز الدين القسام في أول ساعات الصباح من يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، 2023.

وكان أعلن القائد العام للكتائب محمد الضيف، بدء العملية ردًًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.



وبدأت في يوم 7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تخترق الحاجز، وتشن اجتياحًا بريًا على غلاف غزة، واشتبكوا داخل 20 بلدة و11 موقع عسكري.



وفي 8 أكتوبر حزب الله أطلق قذائف وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف أهداف جنوب لبنان.



وفي 9 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد معظم المنطقة التي فقدت، مع استمرار اشتباكات متفرقة، وقامت إسرائيل بفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة، استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المُدن الكُبرى والمُستوطنات ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي.



وفي 14 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد على حدود قطاع غزة تمهيدًا لعملية برية

مشاركة حجاج عبد العظيم في الليلة الكبيرة

انتهى الفنان حجاج عبد العظيم من تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الليلة كبيرة"،وذلك شارك "حجاج" جمهوره بصورة له مرتديا جلباب أثناء تواجده بكواليس العمل خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليق قائلًا: "فركش مسلسل الليلة كبيرة إنتاج شركة اكسيليفون، فيلم المنتج الفني عوض ماهر، إخراج المبدع وسام المدني ".