عمرو محمود ياسين يكشف عن الحكاية القادمة من "55 مشكلة حب"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست عمرو محمود ياسين، عن الحكاية المقبلة من مسلسل “ 55 مشكلة حب” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

منشور عمرو محمود ياسين

وكتب عمرو محمود ياسين: “ويستمر حصاد مجهود كبير نبذله في عملنا وسط محاولات دائمة لتقديم فن ممتع وهادف للمجتمع المصري والعربي.. ورغم ما نمر به هذه الأيام من مرارة وألم إلا أن استمرار العمل والإلتزام به واجب”.



وتابع: "أسعد ان اعرض بوستر المسلسل القادم بعنوان "عيشها بفرحة" من تأليفي وورشة الكتابة سارة مصباح - سهر حمزه إنتاج الشركة المتحدة

أرت ميكرز - احمد عبدالعاطي Sara Abdelhady Mesbah

Sahar Hamza".

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

“ما تيجي نشوف”

الحكاية الماضية كانت حكاية ماتيجي نشوف مكونة من 10 حلقات، وبطولة هنا شيحة، طارق صبري، ملك قورة، نهى عابدين، نبيل عيسى، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

عندما يقرر كاتب وسيناريست تحويل رواية إلى فيلم نعتبرها مجازفة خطيرة خاصة عندما يكون ليس الكاتب الأصلي للرواية.



عمرو محمود ياسين

وينتظر المشاهدين والنقاد هذا العمل الفني بمنتهى الحماس والترصد، فهل سينجح السيناريست في تحويل رواية لعمل فني على نفس مستوى العمل الأدبي ؟

وهذا ما فعله عمرو ياسين مؤخرًا من تحويل رواية ٥٥ مشكلة حب، للكاتب الكبير مصطفى محمود، إلى عمل درامي والذي بدأه بقصة الفريدو.

بعد عرض اول حلقة من مسلسل الفريدو اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الاعجاب بالمسلسل واداء ابطاله وانهالت الاشاداتعلى قدرة عمرو ياسين على تحويل عمل أدبي بهذه الأهمية إلى عمل درامي بجودة لا تقل عن الرواية.

فمسلسل الفريدو يشبه سيمفونية انسانية لابن الأخ الذي يضحي بمستقبله وحلمه من أجل البقاء بجانب عمته التي أصيبت بمرض الزهايمر.