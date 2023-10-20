انت الان تتابع خبر بطائرة خاصة.. اسعاف محمد فؤاد لـ المانيا للمرة الخامسة يصدم الجميع..وطبيبه الألماني يعترف بحالته الصعبة لاول مرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا يزال الفنان المصري محمد فؤاد يعاني من آثار الإصابة البليغة التي تعرض في برنامج رامز نيفر إند مع الفنان رامز جلال.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أسعاف الفنان محمد فؤاد إلى المانيا للمرة الخامسة بعد تعرضه لإصابة بليغة في برنامج رامز نيفر إند الذي عرض في رمضان الماضي.

في وقت سابق، أفصح الفنان محمد فؤاد عن تفاصيل المضاعفات الطبية التي حدثت معه بعد ظهوره ببرنامج المقالب الشهير «رامز نيفرإند» والذي يقدمة الفنان رامز جلال.

وأكد محمد فؤاد خلال لقاء إعلامي له مع برنامج «et بالعربي»، أنه تعرض للكثير من المشاكل الطبية بسبب حلقة برنامج رامز جلال، وكانت معظم تلك المشاكل في الظهر، حيث إنه سافر إلى ألمانيا اكثر من 4 مرات لكيي خضع لحقنة في الظهر.

وأضاف فؤاد، أن الجميع أعتقد إنه تعرض لأذى كبير، وده فرحت بيه لان ناس كتير سألت عليا وانزعجت لما حدث للي، ويارب أكون قد ربع الاهتمام اللي ظهر دة.

واختتم فؤاد أن ما حدث له لم يؤثر على عملية التكميم ولهذا السبب لم أقاضي رامز جلال والبرنامج، كل المضاعفات الطبية كان في العمود الفقري بسبب خبطات الغسالة.وكشف مصدر طبي من الفريق الألماني المعالج للفنان محمد فؤاد أنه أصيب بشروخ في الفقرات القطنية للعمود الفقري.

وكان محمد فؤاد تعرض مؤخراً للنصب في مبلغ 12 مليون جنيه من مجموعة من الأشخاص، أوهموه بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، ولم يلتزموا بالاتفاق، واستمروا بالمماطلة، ما دعاه إلى تحرير محضر ضدهم.

وكان أخر أعمال محمد فؤاد هو أغية"معاك من أول يوم"التي أهداها لمبادرة "100 مليون صحة"الذي سبق طرحها منذ شهرين على قناته الرسمية عبر اليوتيوب،وحققت ما يقرب من 6.5 مليون مشاهدة.