دومينيك حوراني توجه رسالة لجمهورها.. فما هي؟



القاهرة - محمد ابراهيم - لفتت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني الأنظار بأحدث ظهور لها، وظهرت "دومينيك" بإطلالة ناعمة أبرزت جمالها الطاغي حيث شاركت جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"اللي فات في غفلة، عشان اللي كان هيكون في حفلة".





وفورًا من مشاركتها المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات دايما جميلة جدا وجذابة، روحك حلوة، الجمال عدى الكلام، وغيرها من التعليقات.



وعلى جانبه، حرصت "دومينيك" على توجيه رسالة لجمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"

لا تخف من العاصفة فهي واضحة، أما السكون فهو مرعب".

آخر أعمال دومينيك حوراني

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة دومينيك حوراني أغنية علي بابا، أغنية قطة وشطة شطة "، والاغنية من كلمات، على خلاف، ألحان محمد حزين، توزيع فيجو الدخلاوي، تسجيل مهاب أسامة،وتصدرت أعمالها الترند فور نزولها.



ما هي كلمات أغنية "علي بابا"؟

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:انا علي بابًا فوق فوق يالا

كلها عملالي ابطال حضرنا الكل غلا

زي زي الفايروس منتشر في الهوا

لو عقلكم خف انا حديكم الدوا

ناخدها مرة و٢ و٣

ملوك السحة دائما بشياكة

بتسوق السوق لما احنا نروح

ورانا عصابة وانا فيها البابا

محتل القمة بقولو انا عني

انا علي بابا

وانا مرجانة

انت جامد انت أصلي وهم سكة

كلهم بالنسبالك انت شوية فكة

احنا بنحضر لازم نعمل هوسة

خلقنا ديق يلا واقف على تكة

بقولو كان في هنا بس خلص

واللي يغلط غلطة مش حيتقرص

علي بابًا يكسرو يتكنس

ده لما بيحضر كلو هنا يتخرص

كلها بتقول تيجو قدامو بتبقى كشة

يركب ترند تروح دماغكم زنة وشة

بيعلى الموج بس انا اعلى

كلام اعدائي ما لهوش معنى

