عاجل - "ربنا ليه حكمة".. محمود حجازي يدعم فلسطين.. بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمود حجازي، تضامنه مع فلسطين، والشعب الفلسطيني، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، مُطالبًا المتابعين بقراءة الفاتحة على أروح الشهداء وأموات المسلمين.

عاجل - محمود حجازي يدعم فلسطين.. بهذه الطريقة

عاجل - محمود حجازي يدعم فلسطين.. بهذه الطريقة

قال الفنان محمود حجازي: "الفاتحة على الشهداء وعلى أمواتنا جميعًا ربنا يصبر أهلهم، اللي بيحصل ده مفيش حد يعرف يتحمله، طول عمري بحب التاريخ وبحب أعرف البداية لكل شيء وعمري ما هقدر أنسى منين كانت البداية (بداية القتل، بداية الفكرة) لما قابيل قتل هابيل".

وأضاف: "يعني الطيب مات والقاتل هو اللي عاش وكمل وكمان مع مرور الوقت والسنين، تلاقي الناس بتسمي قابيل على اسم القاتل ونسل القاتل هو اللي كمل".

وتابع حجازي: "فكرة أن حد ضعيف يموت على أيد حد قوي دي حاجة تقطع القلوب بس أكيد ربنا ليه حكمة في كده، ويقول الله سبحانه وتعالى بسم الرحمن الرحيم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) صدق الله العظيم [النساء:93]".

محمود حجازي يشد من أزر فلسطين

وأردف: "واثق في ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أن الحق هيرجع ولو بعد حين، واثق في جيش بلدي ورئيسي عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى، وواثق في شعب مصر العظيم والشعوب العربية أخواتنا على القرارات السليمة في الوقت المناسب، وأطالبهم من كل قلبي جميعًا لقد جاء الوقت بأن نتحد ونقف كرجل واحد".

وأختتم حجازي: "لأي عدوًا ظالم مفتري بكل قوة، والله محدش هيقدر علينا إحنا أقوي إحنا معانا الحق إحنا معانا ربنا، ولا ننسى قوله سبحانه وتعالى (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) صدق الله العظيم.

آخر أعمال محمود حجازي

عاجل - محمود حجازي يدعم فلسطين.. بهذه الطريقة

بدء الفنان محمود حجازي تصوير مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة سوسن بدر، وإخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان.

وينتمي مسلسل حدوتة منسية إلى المسلسلات الطويلة، حيث يتكون من ٣٠ حلقة، وهو مسلسل عائلي.