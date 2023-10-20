نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي تعلن تضامنها مع القضية الفلسطينية وتدعو للمشاركة في جمعة دعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة إيمان العاصي، دعوة إلى الشعب المصري من أجل وقفة تضامنية غدًا لدعم غزة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر بعد صلاة الجمعة.

دعوة إيمان العاصي تدعو لوقفة تضامنية

وقالت إيمان العاصي خلال مقطع فيديو: دعما للقضية الفلسطينية ان شاء الله بكرة هنتجمع عند النصب التذكاري في مدينة نصر بعد صلاة الجمعة داعمين القضية الفلسطينية رافضين كل الانتهاكات اللي بتحصل للشعب الفلسطيني وداعمين كل القيادات السياسية المصرية فلسطين حرة.





نقابة المهن التمثيلية تفوض الرئيس السيسي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد على أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة فى مخالفة صارخة لكافة الاعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وأضاف البيان: ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الاراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.

عملية طوفان الأقصى



يشار إلى إنه شنت حركة حماس طوفان الأقصى يوم السبت الماضي 7 أكتوبر من الشهر الجاري، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس عن طريق كتائب الشهيد عز الدين القسام في أول ساعات الصباح من يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، 2023.

وكان أعلن القائد العام للكتائب محمد الضيف، بدء العملية ردًًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.



وبدأت في يوم 7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تخترق الحاجز، وتشن اجتياحًا بريًا على غلاف غزة، واشتبكوا داخل 20 بلدة و11 موقع عسكري.



وفي 8 أكتوبر حزب الله أطلق قذائف وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف أهداف جنوب لبنان.



وفي 9 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد معظم المنطقة التي فقدت، مع استمرار اشتباكات متفرقة، وقامت إسرائيل بفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة، استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المُدن الكُبرى والمُستوطنات ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي.



وفي 14 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد على حدود قطاع غزة تمهيدًا لعملية برية.