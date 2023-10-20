محمد رحيم يعلن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية غدا تضامنا مع فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الملحن محمد رحيم، مشاركته في الوقفة الاحتجاجية غدا تضامنا مع فلسطين عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

منشور محمد رحيم

وكتب محمد رحيم: “غدا ان شاء الله بعد صلاه الجمعه يسعدني المشاركه في الوقفة الاحتجاجية عند النصب التذكاري في مدينة نصر احتجاجا على الممارسات الوحشية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الحبيب ودعما لجيشنا المصري العظيم وللقيادة السياسية فيما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري ولطلب دخول المساعدات الطبيه والانسانية لأشقاؤنا في غزة”.

وتابع: “ادعوا حضراتكم للمشاركة معنا لنقف صفا واحدا لتوصيل رساله الشعب المصري الداعمة للقضيه الفلسطينية”.

أعلن الملحن محمد رحيم، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوستر لأغنية جديدة للفنانة مي فاروق تحمل اسم "ليه".

وعلق عليها قائلًا: "استعدوا يا جماعة لغنوة جديدة مع الموهبة الرائعة مي فاروق إن شاء الله تبقي مفاجأة أغنية ليه..؟، كلمات خالد أمين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف رجب، مهندس صوت ياسر أنور".

دعوة الرياضيين

دعا لاعب منتخب مصر السابق، أحمد حسن، الرياضيين للمشاركة غدًا في وقفة تضامن مع شعب غزة، لدعم القضية الفلسطينية أمام الاحتلال الصهيوني.

تحدث أحمد حسن في تصريحات لقناة "دوت الخليج الرياضي": "نحن في حالة حزن شديد بسبب ما يحدث، والظلم الواقع على شعب غزة، لذلك قررنا كرياضيين عمل وقفة تضامن لدعم القضية الفلسطينية".

وتابع: "غدًا ندعو كل الرياضيين وليس لاعبي كرة القدم فقط، بعد صلاة الجمعة عند المنصة بالقرب من استاد القاهرة، لنقف بجانب اخواتنا في فلسطين".

واختتم: "هذه الوقفة غير مقتصرة على الرياضيين، بل لكل من يريد المشاركة، لنقف يد بيد من أجل مساندة الشعب الفلسطيني أمام هذا الظلم".

تضامن اللاعب الدولي، أيمن عبد العزيز، مع شعب غزة، من خلال دعوة للمصريين للمشاركة في الوقفة أمام النصب التذكاري.

حيث صرح قائلًا: "تضامنًا مع غزة، وأخواتنا الشعب الفلسطيني، هننتظركم غدًا، أن شاء الله، جميع الرياضيين والغير رياضيين، بعد صلاة الجمعة عند المنصة في مدينة نصر".

وأكمل: "وبالتأكيد هذا اقل شيء نقدمه لأخواتنا الشعب الفلسطيني، في المعاناة الحالية لهم، وربنا يعديها على خير ويصبرهم على كل اللي بيحصل ويقويهم".

وانهى حديثه: "بدعواتنا ودعواتكم وغدًا بإذن الله متضامنين، عند المنصة في مدينة نصر بعد صلاة الجمعة".