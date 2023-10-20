نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. منذر رياحنة يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان منذر رياحنة صورة له من أمام قبر الشاعر محمود درويش من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "اسمح لي ان اكتب عنك شئ من كلماتي، وأدعي إنها لك فأنت أكثر منى تمسك بهذه الحياة، وربما أدركنا سويًا أنهم مدركون أن زوالهم قد جاء لذلك يريدون ان يزيلو كل شئ معهم إنه نصر يا محمود".



وأضاف: "ولم يعد الحصان وحيدًا، ونعم على هذه الأرض ما يستحق الشهادة فلسطين ".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية، ومتمنين العيش بفرح وسلام وحفظ الشعوب العربية من الحرب والدمار.

منذر رياحنة في شخصية مختلفة في أرواح خفية

وفي سياق منفصل، ينتظر الفنان منذر رياحنة طرح أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم أرواح خفية



أبطال مسلسل "أرواح خفية"



والمسلسل من بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

آخر أعمال منذر رياحنة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان منذر رياحنة مسلسل جعفر العمدة، والذي جسد من خلاله شخصية شوقي، والذي حازت على إعجاب الجماهير، وتصدر الترند فور نزولها.

