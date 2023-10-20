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أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان عمرو وهبة على إزالة اسم سيناء من خرائط جوجل، بعد تصدر هذه المشكلة محركات البحث وتريند جوجل، بعدما تم حذف الاسم بشكل مفاجئ وغير مبرر.

عمرو وهبة يوجه "تعليق ناري" بشأن إزالة اسم سيناء من خرائط جوجل

عمرو وهبة يوجه "تعليق ناري" بشأن إزالة اسم سيناء من خرائط جوجل

قال الفنان عمرو وهبة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: "ولو فرضًا يعنى ياجماعه جوجل مابس قررو يشيلو من الخريطه اسم سينا أو يمسحو مدينه نصر أو يقفلو نزله البحر الاعظم هل كده مابقوش بتوعنا ولازم نصحى الصبح نديهم لحد.. مابراحتهم هتفضل سينا وهتفضل ارضنا عادى".

عمرو وهبة يعلن دعمه لفلسطين

عمرو وهبة يوجه "تعليق ناري" بشأن إزالة اسم سيناء من خرائط جوجل

نشر عمرو وهبة علي صفحته منشور، في وقت سابق، كتب خلاله: "انا اسمي عمرو وهبه بدعم حملة #قلوبنا_مع_غزة وانهاردة انا في الهلال الاحمر المصري بتطوع في تعبئة المواد الاغاثية والطبية اللي رايحة لغزة".

وأضاف: "بوجه رسالة للجميع لدعم غزة وانهم يتبرعو بالطريقه اللى تناسبهم واللى يقدرو عليها".

أخر أعمال عمرو وهبة

يشارك الفنان عمرو وهبة في مسلسل صوت وصورة، بطولة الفنانة حنان مطاوع، الذي يعرض على قناة dmc في تمام الساعة 8 مساء.

ويتحدث مسلسل صوت وصورة عن جرائم السوشيال ميديا وكيف تأثيرهار على البشر وتجعلهم في حالة ضيق.

ويبحث العمل فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسيء البعض استخدامه.