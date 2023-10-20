نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم يوسف: "محمد صلاح ما ييدخلش في السياسة.. وكل واحد ادرى بالضغوط اللي عليه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مقدم البرامج الساخر باسم يوسف، الدفاع عن النجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح على بسبب فيديو دعمه لأطفال غزة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر باسم يوسف صورة له برفقة محمد صلاح وعلق عليها قائلا: "انتم مش عارفين الدنيا في العالم برة العالم العربي كانت مشحونة قد ايه صورة تانية خالص غير اللي واصلة للعالم العربي الرواية المتصدرة كانت مرعبة وكان من المستحيل الدفاع عنها تحت اي مسمى لدرجة ان مجرد التعاطف مع المدنيين في حد ذاته تساوي آنك موافق على دبح الاطفال انا شخصيا صدقت وعشان كده عملت الفيديو اياه بتاع الصورة اللي هنا في الغرب فاكرينه ؟ انزلوا الصفحة دوروا عليه الناس كانت بتتهكم عليا وتقولي ازاي تصدق كده، تاني انتم مش عارفين الصورة هنا ايه في انجلترا الصورة مشحونة احترمت امريكا محمد صلاح لو كان الرسالة اللي في الفيديو اللي مش عاجب ده كان زمانه اندبح".

وتابع باسم يوسف حديثه قائلا: "اللي بيقول ان الاعتراض على قتل المدنيين فعل انساني مش سياسي زيه زيه العزاء في الملكة ؛ لا والله. صدقني. ما كاين يوم حتى ده كان مش فعل سياسي، لا كان تحريض واحتفال بالارهاب طب اشمعنى انت يا باسم عملت كده؟ والله دي مخاطرتي وده قراري وانا مش عارف ظروف الناس وكتير، كتير قوي، عدى عليا اوقات وسكت عشان الظروف قوية قوية قوي اللي بيمر بظروف صعبة بيقدر اللي بيتفرج من بعيد سهل يزايد. لو انت عملت حاجة عظيمة وضحيت، برافو عليك انت عظيم".

واضاف باسم يوسف: "انت ملهم، لكن لو فعلا مريت بالتجربة انت من جواك عمرك ما حتفرضها على حد. يا اخي ده حتى في الانجيل بتناجي ربنا وتدعيه ولا تدخلنا في التجربة مش ونجنا من التجربة، لا بلاش تدخلنا خالص، عشان احنا ضعاف. احنا صغيرين قوي. قوي، الواحد بيعمل الحاجة عشان يرضي نفسه مش عشان يتنطط بيها على خلق الله نهاية التحديث".

وأكمل باسم يوسف: “المفروض في عالم طبيعي ان لعيب الكورة أو حتى الكوميديان يكونوا في الصفوف الاولى للدفاع عن القضايا الانسانية، ده دور الاعلام، والسبب ان اللي بيحصل غير كده ان الاعلام بيفشل في ده بل وبيزيد الامور سوءا فتتجه الناس للاشخاص الناجحين في مجالهم عشان يغطوا على فشل في مجال مش بتاعهم وده اول السكة في اننا بنظلمهم معانا، صلاح لعيب كورة. لا يتدخل في السياسة من اول يوم. ولا، احتفاله بالكريسماس مش رسالة سياسية. الاحتفال بأي مناسبة ده نشاط انساني بحت ولا يجب مقارنة صورة جنب شجرة كريسماس أو حلويات المولد بوضع علم أو رمز للتضامن”.

وتابع باسم يوسف: “تعزيته في موت ملكة انجلترا هو ايضا فعل انساني وليس سياسي. صلاح أو اي لاعب كرة لو كان بيلعب في دوريات الخليج ولاقدر الله لو أمير أو ملك أو شيخ أو حاكم الدولة أو الامارة أو المحافظة اللي فريقه بيلعب له توفاه الله كان حيكتب تعزية برضة لأن ملكة انجلترا عند الانجليز اللي بيلعب عندهم مكانتها في قلوب ناس كتير جدا زي مكانة هذا الملك أو الامير في قلب شعبه. فده بروتوكول وليس فعل سياسي".

واستكم حديثه قائلا: "مقارنة فيديو صلاح باللقاء بتاعي هو ظلم بين. لأن الكلام مش شغلة صلاح. ولأن طلاقة اللغة مش شغلة صلاح. لا صلاح حيعرف يتكلم ويحاور زيي ولا انا اقدر العب كورة زي صلاح. يا جدعان ده انا اكبر انجازاتي الكروية اني عملت تلات عمليات غضروف وانا عندي ركبتين اتنين بس!!!! ده انا خدت كباري بعدد شعر راسي. ولو على اللغة، صلاح، اللي ما دخلش مدارس لغات زيي بيتكلم ايطالي. انا معرفش كلمتين ايطالي على بعض”.

واضاف "يوسف": “صلاح بالانجليزي المكسر والاداء “الفلات” أو المخطوف زي ما ناس وصفته، الاداء “الوحش” ده عمل ملايين التفاعلات والمشاهدات. كونه بقى ان:الكلام مايع، مافيش ادانة واضحة، مسك العصاية من النص. قصف الجبهات مش دور صلاح خالص. واصلا هو فيديو غير موجه لينا. ورب فيديو بسيط من غير عياط ومن غير نرفزة ومن غير شتيمة ومن غير ادانات وشجب وعياط ودموع لكن يوصل برة ويغير صوت واحد ده ابرك بكتير”.

وأكمل: “واحد زي صلاح، ملهم لأجيال كتيرة قصة كفاح غير مسبوقة، راجل بيتبرع في السر اكتر من العلن، فاتح بيوت انا وانتم مش عارفين عددها.، واحد زي ده نخسره ليه؟ عشان ما شفاش غليلك في قضية بقالها ييجي ميت سنة اعتى الانظمة واكبر الدول فشلوا فيها؟ أتأخر؟ ياسيدي المهم إنه وصل. مش قوي بما فيه الكفاية؟ اه بالنسبة لك، لكن بالنسبة لناس كتيرة قوي قوي قوي دي ممكن يكون اول مرة يسمعوا فيها عن القضية. الدنيا برة غير خالص الوطن العربي عندنا بس ده له بوست لوحده".

وأشار باسم يوفس فاكرين لما صلاح نزل صورته في القدس وكتب تضامن؟ اتشتم برضة. طيب لما يبقى عندنا واحد بوزن صلاح وكل شوية نشتمه عشان ماعملش اللي احنا عشمانين فيه، طيب على الاقل لو ما شجعناش صلاح مش لازم ندوس عليه. صلاح مش المفروض يكون هو هدف لغضبك.

وأكد باسم يوسف أنه مر بمثل هذه الفترة قائلا: "أنا مريت بالفترة دي: ساكت ليه، ما تعمل زي فلان ما تقول زي علان؟ كل واحد وظروفه وحساباته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل واحد ادرى بالضغوط اللي عليه. بلاش نكون احنا كمان سبب زيادة في الضغط عليه

وأختتم حديثه قائلا: “في الاخر كل واحد ورأيه. كل واحد يحب ويكره اللي هو عايزه. لو حبيت صلاح أو كرهته انت حر، البوست ده مش حيغير حاجة. ودي صورتي مع فخر العرب، محمد صلاح”.