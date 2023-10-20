حماقي يعلن تبرعه بجميع أرباح حفلاته لصالح فلسطين: "سلاحي هو فني"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، عن تبرعه بجميع أرباح حفلاته صالح الهلال الأحمر دعمًا لأهالي فلسطين؛ حيث استشهد بمواقف كوكب الشرق أم كلثوم في حرب أكتوبر 73 وتبرعها بأرباح حفلاتها لصالح الجيش المصري.

وكتب حماقي: طول عمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة. دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري (المجهود الحربي).. وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت إني هستخدمه من النهارده ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين، كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوله.

وتفاعل الجمهور مع منشور حماقي بشكل كبير، وأشادوا بموقفه المشرف، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: مش بحبك من فراغ حقيقي، فخورين بيك جدا يا أحلى فنان، أنت فنان بجد وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد حماقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي طرحه أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وكافة المنصات الموسيقية المختلفة بعنوان “إيه السعادة دي"، وحققت الأغنية مشاهدات على يوتيوب تخطت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل جيتار.

كلمات أغنية إيه السعادة دي



وتقول كلمات الأغنية: "ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي".

