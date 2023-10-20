نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم حمادة هلال ونهال عنبر.. فنانين دعوا لوقفة تضامنية لدعم فلسطين أمام المنصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني، ظهر عدد من الفنانين في فيديوهات جديده يدعو المصريين للانضمام إلى الوقفة التضامنية على القضية الفلسطينية، وأهل غزة، ظهر الجمعة أمام المنصة بمدينة نصر،

وانضم للحملة: نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين.

فنانين دعو لوقفة تضامنية لدعم فلسطين أمام المنصة.

نهال عنبر



دعت الفنانة نهال عنبر من خلال فيديو قامت بنشره على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، غدا عقب صلاة الجمعة من أمام المنصة، وقالت: ان شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة هنتقابل فى المنصة علشان نقف وقفة لفلسطين وشعب فلسطين اللى شايف العذاب كله والافترا هنتضامن بكرة مع الشعب الفلسطيني ان شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة.

المطرب حمادة هلال

حرص المطرب حمادة هلال على دعوة الشعب المصري لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني غدا عقب صلاة الجمعة أمام المنصة، وقال فى فيديو قام بنشره: رجاء من الشعب المصري كله، كلنا واقفين بكرة عند المنصة وقفة لدعم أهل غزة ربنا ينصرهم يارب.

منذر رياحنة

دعا منذر رياحنة المصريين والعالم العربي إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالمنصة غدا لدعم الأشقاء في فلسطين، وقال في فيديو: "أدعوكم غدا في المنصة بمدينة نصر، لدعم فلسطين".

الفنان عمرو يوسف



حرص الفنان عمرو يوسف على دعوة المصرييين لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وذلك عقب صلاة الجمعة أمام النصب التذكاري، وقال: طبعا كلنا دلوقتي متابعين اللى بيحصل لاخوتنا فى فلسطين وانا متأكد ان النار اللى جوانا والأسئلة الكتير اللى جوانا، أكيد جوانا كلنا نفس الإحساس، احساس ان فى حاجة مسكاني ومش عارف اتحرك، لكن هنفضل نتكلم ونحاول نوصل صوتنا للعالم وده شىء مهم جدا بكرة ان شاء الله عند المنصة بعد صلاة الجمعة الناس كلها هتنزل علشان العالم كله يعرف ويتأكد ان مصر كلها ضد اللى بيحصل فى غزة وضد المدابح والمجازر اللى بتحصل هناك.

الفنان إيهاب فهمي

حرص الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، وذلك فى الحملة التى أطلقتها النقابة أول أمس وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

الفنانة ليلى علوي

حرصت الفنانة ليلى علوي على دعم الشعب الفلسطيني، بعد الاعتداءات التى يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال

الفنان باسم سمرة



ظهر الفنان باسم سمرة في فيديو جديد له يدعو المصريين للانضمام إلى الوقفة التضامنية على القضية الفلسطينية، وأهل غزة، ظهر الجمعة أمام المنصة بمدينة نصر.