نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ردها على أفيخاي أدرعي.. أنغام حديث السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح اسم الفنانة 'أنغام" حديث السوشيال ميديا وذلك بعد ردها على "أفيخاي أدرعي" متحدث جيش الإحتلال وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير "X" حيث قامت بتلقينه درسًا تاريخيًا وكبيرًا عن الإنسانية وأنه لا ينتمي إلى الإنسانية بأي شكل كان.

إشادة الجمهور بالفنانة أنغام

وبعد رد الفنانة أنغام عليه أصبحت حديث السوشيال ميديا، وأشاد الجمهور وجميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي برد الفنانة أنغام ووصفوها ببعض الألقاب والتعليقات الإيجابية ومنها (الشجاعة، الكوين، أنغام نفضته، جدعة، عارف ايه يالاه يعني ايه مطربة مصرية، طيب والله جدعة) وغيرها من التعليقات الإيجابية والتي تشيد بموقفها.

القصة الكاملة عن تلقين الفنانة أنغام درسًا تاريخيًا لمتحدث جيش الإحتلال

وكانت الفنانة "انغام" ردت على تويته بموقع "X" ل متحدث جيش الإحتلال "أفيخاي أدرعي" لطلبه من المدنيين بمدينة غزة الرحيل من بلدتهم أو القصف الجوي للأطفال والسيدات دون رحمة يوم الاثنين الماضي، عن طريقة التعليقات وقامت بالدعاء على أفيخاي أدرعي، حيث علقت قائلة:"ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

حديث متحدث جيش الإحتلال عن الفنانة أنغام

ليقوم هو بالرد عليها من خلال نشره تويته، حيث نشر قائلًا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

منشور متحدث جيش الإحتلال

وأضاف: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

رد الفنانة أنغام على متحدث جيش الإحتلال

وبعد نشره تلك التويته قامت الفنانة أنغام بالرد عليه وقامت بتلقينه درسًا تاريخيًا عن هزيمة جيشه الصهيوني في كرب 1973 واستعادة مصر سيناء، قائلة: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لأنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي #أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني #مصر. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا #صهيوني. والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟".

منشور أنغام

وتابعت أنغام قائلة:"بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع #سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش #النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)".

أنغام

وأضافت أنغام قائلة: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض #فلسطين يا اسمك ايه انت!!، و#فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم، قال عز وجل (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)".