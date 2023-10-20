نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. زياد برجي يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان اللبناني زياد برجي القضية الفلسطينية، حيث طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "فكروا فينا".



تفاصيل أغنية "فكروا فينا"

وأغنية "فكروا فينا" من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع أليكساندر ميساكيان، وإخراج جان كلود ديب.



ما هي كلمات اغنية "فكروا فينا"؟

وتأتي كلمات أغنية فكروا فينا:

عالقليلة فكروا فينا

فكروا فينا لو إنو شوي

عالقليلة فكروا فينا

حسوا بوجعنا حسوا فينا شوي

خلونا نتأمل إذا في بكرا ناطرنا

نقرر مصايرنا

ما تلعبوا فينا بقا

خلونا بيكفّي بقا عتمة بليالينا

بزيادة شو بكينا

صغار بعدنا عالشقا

عالقليلة فكروا فينا

فكروا فينا لو إنو شوي

عالقليلة فكروا فينا

حسوا بوجعنا حسوا فينا شوي



آخر أعمال زياد برجي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان زياد برجي أغنية أنا لمين، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



ما هي كلمات اغنية انا لمين؟



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:مرة بتقسى عليي،

بتقهرني وبتعذب فيي

وأنتَ بتعرفني بحبك

بترجع بتراضيني،

بكلمي مدري شو بتحكيني

وأنتَ بتعرفني بحبك

بدك ياني قللي،

شتقتلي أو ما شتقتلي

ويلي ما أصعب قلبك

فجأة بتبعد عني،

وفجأة بترجع بتحنيلي

وأنتَ بتعرفني بحبك

أنا لمين، حبيبي أنا لمين؟

حياتي كلا ألك أنتَ،

وكل شي معك أنتَ

هوي إلى بدي ياه

جايي الليلي شوفك،

أنا وعيوني وقلبي ضيوفك

أنا وعيوني منحِبك

مش رح تخلص مني

وأذا كل فكرك تبعد عني

هيدي بعيدي عن قلبك"

