نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد رمضان يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - .

تصدر اسم محمد رمضان، التريند في الساعات الماضية، حيث تفاعل رمضان مع العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة، قال في مقطع فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»: «ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله».

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وأضاف في انفعال شديد: «صوتنا يوصل لمين بره؟ إحنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن إحنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك؟.. مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل».



محمد رمضان يدعم فلسطين



وكان الجمهور المصري والعربي، قد شن هجومًا على الفنان محمد رمضان وذلك بعد تجاهله للقضية الفلسطينية ونشره العديد من الفيديوهات المستفزة والصور التي أغضبت الجمهور، وذلك تزامنًا مع الأحداث التي تجرى في غزة، بعد الهجوم نشر رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر فيه وهو يدعي قبل صعوده على المسرح لإحياء حفله، وعلق عليه: “لا استطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم.. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا”.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم ع الزيرو الذي تم عرضه في السينمات في شهر أغسطس الماضي، وتدور قصة الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول “حمزة” الملقب بـ "دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية، والفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل