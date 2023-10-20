نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وحقائق مروعة.. المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة تفضح الكيان الصهيوني بعد الإفراج عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ اعتقال المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة، فالكلمة كالسيف فهي أقوى من السلاح، وتبدأ القصة عندما شاركت جمهورها بعبارة لا غالب إلا الله مع إيموجي علم فلسطين، فانقلبت الأمور رأسا على عقب وقامت بلوجر إسرائيلية بنشر صورة دلال والتحريض عليها، وتمت مشاركة التغريدة مئات أو آلاف المرات، مع تحريض مباشر عليها، ونعتها بالنازية وتمني الموت والاغتصاب لها".

ويبرز دوت الخليج الفني كواليس اعتقال المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة

كشفت المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة تفاصيل المعاملة السيئة التي تلقتها، خلال فترة اعتقالها من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث شاركت" دلال "جمهورها صورة عائلتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها: "بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي ظلمًا وبهتانًا.. أنا حرّة. حرّة كما كنت وحرّة كما سأبقى دومًا وأبدًا، وجسدي الذي هزل بسبب إضرابي عن الطعام طيلة الثلاثة أيام أصبح الآن أقوى.. وإيماني بالله أعمق.. وقناعتي برسالتي وتكليفي زاد أضعافا".



دلال: شتموني وكبلّوا يدي وساقي بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخًا وعزة

وأضافت: "حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبلّوا يدي وساقي بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخًا وعزة".



دلال توجه الشكر لهؤلاء الأشخاص

وتابعت: "سيبقى صوتي رسولًا للحب مدافعًا عن الحق في هذه الدنيا شكرًا لكل من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف".



وقالت:" محبتي وامتناني لعائلتي الحبيبة لزوجي وأولادي وأمي واخواتي واصدقائي الذين تحملوا وعانوا الكثير من أجلي. أحبكم جميعا في الله والحمدلله".



محامية دلال تكشف عن كواليس اعتقالها

وفي وقت سابق، كشفت عبير بكر، محامية المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة، تفاصيل اعتقالها بواسطة القوات الإسرائيلية.

وقالت عبير بكر في تصريحات تلفزيونية: "واضح أن ما حدث محاولات تخويف، لأن الجملة التي نشرتها دلال لا تحتوي على أي شيء يمكن للقارئ تفسيره كمحاولة تحريض".



وأضافت: "رأينا من المناسب الاستعانة بمؤسسة حملة لحذف كل جمل التحريض على دلال أبو آمنة، خوفا عليها وعلى أولادها، وبالأمس شعرت دلال بتفشي التحريض وشعرت بالخطر، والأمر طال زوجها وتم استهدافه عبر شبكات التواصل الإلكترونية".

من هي دلال أبو آمنة

يذكر أن دلال أبو آمنة مغنيةومنتجة فلسطينية ولدت في مدينة الناصرة عام 1983، وظهرت موهبتها في سن 13 سنة، وبدأت تغني الأغاني الفولكلورية والوطنية.