نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. يحيي الفخراني يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم يحيي الفخراني، بعدما عقد مجلس الشيوخ، جلسة طارئة لبحث تداعيات الأوضاع في فلسطين.

وأكد النائب الفنان يحيى الفخراني في كلمته: «ما أثلج صدري هو ما شعرت به، بعد اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي حماية حدودنا، لأنه أمر مهم، استرجعت بعض الألسنة التي كانت تعترض على مد وتطوير تسليح الجيش المصري باستمرار، وكان رأيي دائمًا ربنا ما يحيب حرب ولكن يجب أن نكون متسعدين بشكل أكبر من الأعداء من حولنا».

وأضاف: «الشعب المصري بطبيعته، الأرض والعرض في مرتبة واحدة، لا يقبل التفريط فيهما أبدًا، وعلى مر العصور المواطن المصري بالتحديد، كان يحمي أرضه، نشكر الرئيس على حكمته وقوته وبعد نظره بتقوية الجيش بأي شكل من الأشكال، الكل يخشى الحرب ولكن يجب أن نكون قادرين، والحمد لله أن هذا حدث بالفعل».

تأتي دعوة رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة إعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 160 من اللائحة على: جلسات المجلس علنية ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.



ما هي آخر أعمال يحيى الفخراني؟

يذكر أن آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل "نجيب زاهي زركش"، والذي عرض في رمضان 2021، وشاركه بطولته الفنانة أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل كان من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول الثري الوحيد «نجيب»، الذي يكتشف أنه لديه ابن من سيدة كانت تعيش برفقته مدة 25 عاما، حيث تكشف له عن هذا السر بعد زواجهما الذي لم يستمر أكثر من ليلة واحدة لترحل بعد ذلك، ويخوض «نجيب» رحلة البحث عن ابنه.