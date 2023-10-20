نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتقالها وإطلاق سراحها بشكل مشروط.. من هي المطربة دلال أبو آمنة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات الإسرائيلية الفنانة دلال أبو آمنة مساء الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، بعد أن نشرت منشورا على منصة التواصل الاجتماعي كتبت فيه "لا غالب إلا الله" مع نشرها لعلم فلسطين وتم فيما بعد إطلاق سراحها بشكل مشروط

من هي دلال أبو آمنة؟

اسمها بالكامل دلال غازي محمد أبو آمنة هي مطربة فلسطينية ودكتورة باحثة في علوم الدماغ وفسيولوجيا الأعصاب من معهد التخنيون التطبيقي في حيفا، ولدت عام 1983. اشتهرت بغنائها لأغاني التراث الفلسطيني ودعمها الدائم لقضية بلدها فلسطين.

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإليكترونية تفاصيل اعتقالها والأفراج عنها.

دلال أبو آمنة

مسيرة دلال أبو آمنة الفنية

بدأت دلال أبو آمنة الغناء من الصغر، حيث شاركت في مسابقة أميرة الربيع وفازت بها. ثم في عمر السادسة عشر بدأت بغناء أغاني التراث الفلسطيني الأصيل، فاشتهرت بغناء أغاني مثل دلعونا، الزيتونة، قولوا لأمة، أحبك يا قدس، نعنع يا نعنع، وأغاني التراث الصوفي مثل ته دلالا وتعال، والله ما طلعت شمسا ولا غربت. أصدرت دلال أبو آمنة ألبومين اثنين هما عن بلدي، وكريم يا رمضان. شهد لها كبار موسيقى الوطن العربي مثل أصالة نصري وصلاح الشرنوبي.

اعتقال دلال أبو آمنة

اعتقلت السلطات الإسرائيلية الفنانة دلال أبو آمنة مساء الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، بعد أن نشرت منشورا على منصة التواصل الاجتماعي كتبت فيه "لا غالب إلا الله" مع نشرها لعلم فلسطين.

خروج دلال أبو آمنة من السجن

خروج الفنانة دلال أبو آمنة من السجن الأحتلال

نشرت الفنانة دلال أبو آمنة صورة لها مع أولادها على موقع إنستجرام تطمن جمهورها أنه تم إطلاق سراحها مساء الأربعاء 18 أكتوبر 2023، بعد أن أمضت يومين داخل السجن. علما أنه تم الإفراج عنها بشروط مقيدة وهي الآن قيد الحبس المنزلي. وعلقت على المنشور قائلة: "بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي ظلما وبهتانا... أنا حرة".

واردفت قائلة: "حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبلّوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخًا وعزة.. سيبقى صوتي رسولًا للحب مدافعًا عن الحق في هذه الدنيا. شكرًا لكل من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف، ومحبتي وامتناني لعائلتي الحبيبة لزوجي وأولادي وأمي وأخواتي وأصدقائي الذين تحملوا وعانوا الكثير من أجلي.. أحبكم جميعا في الله والحمد لله".

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