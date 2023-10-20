نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم عمرو دياب وحماقي ورامي صبري.. نجوم الفن يلغون حفلاتهم ويتبرعون بأجورهم تضامنًا مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكثير من الفنانين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني لما يحدث معهم من أحداث وتعرضهم للقصف من جيش الإحتلال، ورأينا تضامنهم الكامل هذا سواء من خلال نشرهم منشورات عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال قيامهم بإلغاء حفلاتهم أو تبرعهم بجزء من أموالهم للشعب الفلسطيني.

وقام العديد من الفنانين قاموا بإلغاء حفلاتهم لحين إشعار آخر ويوجد منهم من قام بإعلانه التبرع بجزء من أمواله للشعب الفلسطيني، وهم (عمرو دياب، أنغام، رامي صبري، حماقي، وائل جسار، نانسي عجرم، محمد عبده، عمر خيرت)

تأجيل حفل وتبرع عمرو دياب

وأعلن الهضبة عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عن تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دبي غدًا الجمعة بساحة كوكاكولا أرينا تضامنًا مع الأحداث في فلسطين.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه على "الفيسبوك"، منشورًا يعلن عن تأجيل الحفل باللغة الانجليزية، حيث كتب: "بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة".

ومن جانبه، قرر عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار تقديم المساهمة لدعم الشعب الفلسطيني، كما ووجه شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

تأجيل حفلات رامي صبري

أعلن الفنان رامي صبري عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "تم تأجيل جميع حفلاتي داخل وخارج مصر حدادًا على شهدائنا في فلسطين الغالية".

حماقي يعلن التبرع بجميع أرباح حفلاته

أعلن الفنان محمد حماقي عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن تبرعه بجميع أرباح حفلاته لصالح الشعب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر حيث نشر قائلًا: "طول عمر الفن له قوة بتظهر في المواقف الصعبة، دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات علشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري (المجهود الحربي)".

وأضاف: "وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني فقررت إنِ استخدمه من النهارده ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين".

وتابع: "كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر المصري لدعم إخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوا له".

تأجيل حفل وائل جسار

أعلن الفنان وائل جسار تأجيل حفله في الكويت، والذي كان من المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

تأجيل حفل أنغام

أعلنت الفنانة أنغام، تأجيل حفلها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لما تعرضوا له خلال حربهم مع جيش الإحتلال.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة.

تأجيل حفل محمد عبده

أجلت شركة روتانا حفل الفنان محمد عبده، والذي كان المقرر إقامته يوم 4 نوفمبر لعام 2023، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة في فلسطين.

تأجيل حفل عمر خيرت

أعلن الموسيقار عمر خيرت، إلغاء جميع حفلاته المقبلة، وذلك بسبب ما يمر به الشعب الفلسطيني، من مأساة بسبب قصف الكيان الصهيوني، على غزة وسقوط الآلاف من الضحايا والأطفال الأبرياء.

وكتب الموسيقار عمر خيرت، منشورًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُعلن فيها تأجيل جميع حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في الفترة المقبلة، إذ قال: نظرًا للأحداث الجارية، سيتم تأجيل حفلات الموسيقار عمر خيرت حتى إشعار آخر.

تأجيل حفل نانسي عجرم

أعلنت إدارة مسرح “هلا بالمجاز” في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة عن تأجيل الحفلة الغنائية التي كانت ستحييها النجمة نانسي عجرم والموزع الموسيقي في مانوكيان والتي كان من المقرر إقامتها بتاريخ 11 نوفمبر القادم.