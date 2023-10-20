نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة باميلا الكيك تدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك القضية الفلسطينية، حيث شاركت جمهورها بصورة لها مرتدية شال فلسطيني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وفورًا من مشاركة الصورة نالت على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية.



باميلا كيك تتصدر الترند لهذا السبب



وعلى صعيد آخر، تستمر الفنانة باميلا بملاحقة الترند من خلال دورها في مسلسل كريستال، وحصلت باميلا على اشادات واسعة من قبل الجمهور مشيدين بعظمة الدور.

أحداث مسلسل كريستال

تدور أحداث المسلسل حول "فاي"، وهي فتاة فقيرة تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء تدعى عاليا

، وتبدأ المنافسة بين الاثنتين على حب "جواد فياض"، ثم تترك فاي جواد، وتحمل فاي من جواد ثم ينتقم جواد منها بسبب تركها له وزواجها من باسل، وتستمر الأحداث في إطار الاثارة والتشويق.

أبطال مسلسل كريستال

والمسلسل من بطولة: محمود نصر باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، لين غرة، رولا حمادة، آنجو ريحان خالد شباط، بلال مارتيني، فادي حواشي، صباح بركات، عبد الرحمن قويدر، ناظم عيسى، جوان زيبق ".

موعد عرض كريستال



يعرض مسلسل كريستال من الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة MBC1، والساعة التاسعة على قناة ام بي سي العراق، كما تتوفر حلقات المسلسل على منصة شاهد بعد عرضها على الشاشة.