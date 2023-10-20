مصطفى كامل يعلن تضامنه مع فلسطين: "بكرا عند المنصة لإثبات وجودنا على كلمة واحدة"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان مصطفى كامل، مشاركته فى الوقفة التضامنية مع غزة، المقرر لها اليوم بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكارى فى مدينة نصر، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية قال من خلاله: “السلام عليكم إن شاء الله تجمع جميع موسيقيين مصر عند المنصة مع نقابتهم ومع مجلس إدارتها ومع الشعب المصري كله لإثباتنا وإثبات وجودنا علي كلمة واحدة".

وتابع مصطفي كامل: "وعلي نصره الحق وعلي وقفتنا وتضامنا مع إخوانا وأشقائنا واولادنا ضد المجازر اللي حصلت ضد العدوان علي الجوامع والكنائس والمستشفيات والمدارس علي الأطفال".

مصطفي كامل: دعوة مني لكل موسيقين مصر بكرة عند المنصة

وأختتم حديثه قائلا: "بكرة إن شاء الله كلنا مع القيادة السياسية في بلدنا لحماية الأمن القومي المصري دعوة مني لكل موسيقين مصر بكرة عند المنصة بعد صلاة الجمعة".

آخر أعمال الفنان مصطفي كامل

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان مصطفى كامل أغنية كله كدب من كلماته وألحانه وتوزيع خالد عرفة، ونالت الأغنية على إعجاب عشاق مصطفى كامل