جوري بكر توجه رسالة للمتبرعين لغزة: "ابعتو لبس تقيل ولبن أطفال"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة جوري بكر رسالة لمتابعيها، الذين يقومون بالتبرع بالمساعدات الإنسانية لإهالي غزة بعد الجهوم التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد قصفهم للمستشفى المعمداني، عبر خاصية القصة القصيرة،”أستوري” لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

رسالة جوري بكر

وقالت جوري بكر خلال الرسالة: ابعتو لبس تقيل ابعتو بامبرز وكريم لحفاضات البيبي، اي فيتامينات لبن أطفال بيبرونات، عشان للأسف، مع اللي بيحصل محدش من الصدمة هيعرف يرضع طبيعي، كتروا حاجات الأطفال والرضع ارجوكم.

وتابعت جوري: الكبار هيعرفوا يمشوا يومهم الأطفال لا أرجوكم متنسوش البيبيهات ارجوكم وحفاضات للسيدات هتلاقيهم بينزفوا لو واحده ست لسه والدة اكيد الهلال الاحمر عارف ايه المستلزمات الضرورية.

وكانت الفنانه جوري بكر أعربت مسبقا عن حزنها الشديد، بعد استشهاد طفلة رضيعة في القصف الأخير الذي تعرض له أهالي غزة على يد العدو الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي الفلسطينية.

ونشرت جوري بكر صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة للطفلة نبيلة التي استشهدت وعلقت قائلة: "أنا مش قادرة أقول لربنا ليه، حكمتك يارب، ملائكة في أجساد أطفال جم الدنيا عشان رسالة واحدة ويطيروا للجنة، حكمتك يارب".

جوري بكر تتضامن مع عزة



وكانت قد طلبت جوري بكر من جمهورها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عدم الاحتفال بعيد ميلادها بسبب ما يحدث فى دولة فلسطين.



وقالت جوري بكر: بكرة عيد ميلادي واتمنى أن محدش يعملي منشن في الاستوري لصورة أو فيديو اشكركم من قلبي، علشان بس محدش يزعل مني ولاسف مش حبة احتفل بيه السنة دي".

واكملت جور ي بكر: للاسف احنا الفترة دي يادوب عايشين وبنشتغل وبناكل عيش وللاسف مفيش في ايد أي حد أي حاجة غير أنه قلوبنا معاكم".



جوري بكر ترزق بمولودها الأول

رزقت الفنانة جوري بكر مؤخرا بمولودها الأول بعد الذي أطلقت عليه اسم “تميم” بعد عام تقريبا من زواجها.

وكتبت جوري بكر عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “ الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى”.