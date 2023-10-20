نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا: "هنعمل النهاردة شعب مصر في الميادين لوقفة تضامنيه مع أهلنا في غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة يسرا مشاركتها فى الوقفة التضامنية مع غزة، المقرر لها اليوم بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكارى فى مدينة نصر، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت يسرا عبر صفحتها الشخصية: "كل شعب مصر غدا بعد صلاه الظهر في ميادين المحافظات والقاهرة عند المنصة وفي وقفة تضامنيه مع أهلنا وإخواتنا في غزة من أجل حقن الدماء والتنديد بالرفض علي تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه حفظ الله وطننا العربي كله".

يسرا تدعم القضية الفلسطينية

وفي نفس السياق، دعمت الفنانة يسرا مؤخرا القضية الفلسطينية، عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتبت يسرا عبر صفحتها الشخصية: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية ومجزرة وحشية ومنتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق.. اللهم بردًا وسلامًا على أهلنا في ⁧‫غزة‬".

تابعت: "‏{وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ } ‏⁧‫فلسطين‬⁩ ⁧‫مستشفى المعمداني‬⁩".

فضل شاكر يدعم القضية الفلسطينية

أعرب الفنان فضل شاكر، عن غضبه إزاء ما يحدث لأهل فلسطين على يد الكيان الصهيوني، حيث شارك جمهوره بمنشور عبر الأستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

شارك الفنان أمير المصري محبيه بفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "حابب أقول حاجة مهمة، أنا ضد القتل خاصة على الأبرياء، وأعتقد محدش مبسوط من قتل الأبرياء، بس لازم أوضح للناس اللي مش فاهمة، النزاع دا مبدأش فجأة من أسبوع فقط، الرجال والنساء والأطفال في غزة يتعرضون لمعاناة".

وأكمل أمير قائلًا: "محبوسين في سجن مفتوح من سنين وعقود، الوضع أسوأ بكثير الآن، في البداية جرى تقييد الأكل والماء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ثم ظهر الفسفور الأبيض، ينتشر فوق مدينة صغيرة قد بلدتين فقط في لندن، المستشفيات تتعرض للقصف، والأبرياء من الأطفال توفوا أو تركوا من غير أب أو أم، وبعدين اضطروا يهاجروا من بيوتهم، لأنها ستتعرض للقصف خلونا نتفق إن دي جريمة حرب دي إبادة جماعية".

وأردف أمير المصري من خلال الفيديو: "خاصة لأصحابي الأمريكان والإنجليز، كنت سعيد لما شفتكم في مظاهرة لندن لدعم غزة، كان فينا يهود ومسلمين ومسيحيين من كل الشرائح الإجتماعية، دلوقتي هما محتاجين طاقتنا أكتر من أي وقت، وفيه طرق تانية للدعم لأصحابي فى uk، أنا هبعتلكم نموذج الرسالة، ممكن تكتبوا لنوابكم المحليين بوقف إطلاق النار، ولكن استمروا فى متابعة الوضع، هناك حاجات جديدة بتحصل كل يوم، وكل ما شاركتم بنشر بوت أو ستوريز بترفعوا الوعي للموضوع".