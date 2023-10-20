اليوم.. نجوم الفن يشاركون في الوقفة التضامنية لدعم غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الكثير من الفنانين عن تضامنهم ودعمهم الكامل للشعب الفلسطيني لما يتعرضون له من أحداث كثيرة وعنيفة من الإحتلال الصهيوني، فيوجد من الفنانين من دعمهم من خلال نشرهم منشورات عبر صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، ومنهم من قام بالتبرع لهم من خلال الهلال الأحمر المصري، ومنهم من قام بإلغاء حفلاته دعمًا لهم.

ويوجد الكثير من الفنانين قرروا القيام بعمل وقفة تضامنية لدعم غزة، وهذه الوقفة التضامنية مقرر إقامتها اليوم عقب صلاة الجمعة أمام النصب التذكاري في مدينة نصر.

من هم الفنانين المشاركين في الوقفة التضامنية مع غزة في النصب التذكاري؟

ويوجد من الفنانين قد أعلنوا تواجدهم في الوقفة التضامنية مع غزة أمام النصب التذكاري في مدينة نصر منهم الفنانة نهال عنبر، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا الشربيني، الفنان حجاج عبد العظيم، الفنان إيهاب فهمي، الفنان منذر رياحنة، الفنانة إيمان العاصي، الفنان كريم فهمي، الفنان باسم سمرة، الفنان عمرو يوسف، الفنانة يسرا.

كريم فهمي يدعو الجميع إلى الوقفة التضامنية مع غزة

ومن الفنانين الذين أعلنوا مشاركتهم في هذه الوقفة التضامنية، الفنان كريم فهمي وذلك من خلال فيديو مصور قام بنشره وقال خلال الفيديو: "أنه سيكون متواجد في الوقفة التضامنية بعد صلاة الجمعة أمام النصب التذكاري، بدعو كل واحد اليوم هنعمل وقفة تضامنية عشان اهلنا في غزة".

يسرا تدعو الجميع إلى الوقفة التضامنية مع غزة

وأيضًا قد أعلنت الفنانة يسرا عن تواجدها في تلك الوقفة التضامنية وقد أعلنت هذا عبر صفحتها الرسمية بموقع "X" حيث نشرت قائلة: "كل شعب مصر غدا بعد صلاة الجمعة في ميادين المحافظات وفي القاهرة عند المنصة في وقفة تضامنية مع أهلنا وإخواتنا في ‎#غزة من أجل حقن الدماء والتنديد بالرفض على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.. حفظ الله وطننا العربي كله".

باسم سمرة يدعو الجميع إلى الوقفة التضامنية مع غزة اليوم

وقد أعلن الفنان باسم سمرة عن تواجده في الوقفة التضامنية وذلك في فيديو مصور قائلًا: "بكرة إن شاء الله عند النصب التذكاري ووقفة تضامنية مع أهلنا في غزة والقضية الفلسطينية.. أتمني اشوفكم بكرة إن شاء الله".

ايمان العاصي تنضم إلى الوقفة التضامنية في مدينة نصر

وقد أعلنت الفنانة إيمان العاصي عن تواجدها في الوقفة التضامنية وذلك من خلال فيديو مصور قائلة: "اليوم دعم غزة..فلسطين حرة، كلنا بكرة عند النصب التذكاري في مدينة نصر عقب صلاة الجمعة".

عمرو يوسف يعلن مشاركته في الوقفة التضامنية مع غزة

وأيضًا الفنان عمرو يوسف قد أعلن عن تواجده في الوقفة التضامنية مع غزة قائلًا:" هنعمل وقفة النهاردة عند المنصة عشان أخواتنا في فلسطين".

سامو زين يشارك في الوقفة التضامنية مع غزة

أعلن الفنان ساموزين، عن مشاركته في الوقفة التضامنية مع غزة، المقرر إقامتها اليوم بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكارى فى مدينة نصر.

ونشر ساموزين مقطع فيديو له متحدث من خلاله: "شعب مصر العظيم بعد صلاة الجمعة هنكون متجمعين عند المنصة مناصرة لإخواننا الفلسطينيين فى فلسطين الحبيبة".