نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تبرعه بأرباح حفلاته لصالح الشعب الفلسطيني.. حماقي أول فنان عربي يتخذ هذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد حماقي عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن تبرعه بجميع أرباح حفلاته لصالح الأسر الفلسطينية الذي تضررت أثناء حربها مع الإحتلال الصهيوني، وسوف يرسل لهم تلك الأرباح من خلال الهلال الأحمر المصري.

وقد استشهد حماقي في موقفه ذلك بموقف كوكب الشرق أم كلثوم في حرب اكتوبر 1973، وأيضًا موقف العندليب عبد الحليم حافظ.

حماقي يعلن تبرعه بجميع أرباح حفلاته لصالح الشعب الفلسطيني

ونشر حماقي منشور عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي قائلًا: "طول عمر الفن له قوة بتظهر في المواقف الصعبة، دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات علشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري (المجهود الحربي)".

وأضاف: "وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني فقررت إنِ استخدمه من النهارده ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين".

وتابع: "كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر المصري لدعم إخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوا له".

منشور حماقي

وبذلك الموقف الذي فعله، يعد حماقي بهذا القرار أول فنان عربي يقرر التبرع بأرباح حفلاته لدعم الأسر الفلسطينية على غرار المجهود الحربي المعروف لكوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب عبد الحليم حافظ، ونجوم زمن الفن الجميل.

ما هي حفلات حماقي القادمة ؟

وفي سياق منفصل، يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء مجموعة من حفلاته الغنائية الضخمة، ومن المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة.

وروج حماقي لحفلاته الغنائية وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر "حماقي" الملصقات الدعائية لحفلاته في أمريكا، والتي جاءت تواريخها كما يلي:

السبت 25 نوفمبر في نيويورك

الأحد 26 نوفمبر في هيوستن

الجمعة 1 ديسمبر في ديترويت

الأحد 3 ديسمبر في لوس أنجلوس

حماقي

ما هي آخر أعمال الفنان محمد حماقي ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي طرحه أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وكافة المنصات الموسيقية المختلفة بعنوان “إيه السعادة دي".

وحققت أغنية “إيه السعادة دي” للفنان محمد حماقي مشاهدات على يوتيوب تخطت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل جيتار.

حماقي

كلمات أغنية إيه السعادة دي

وتقول كلمات الأغنية: "ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي"