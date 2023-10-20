نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر أحمد عبر إنستجرام: “اللهم انا نستودعك عزة أطفالها ونساؤها” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هاجر أحمد، عن حزنها الشديد، جراء ما حدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد هجوم العدوان الإسرائيلي عليها، وإستشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء بعد ان قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

وشاركت هاجر أحمد مجموعة من الصور للأحداث الجارية على الاراضي الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



تعليق هاجر احمد

وعلقت الفنانة هاجر احمد عليها قائلة: والله والله لو رآها عمر بن الخطاب لدخل الصهاينة جحورهم..ولو رآها عمرو بن العاص لأرسل جيشًا أوله في فلسطين وآخره مازال يجهز.

وتابعت هاجر قائلة: ولو رآها خالد لكسر ثمانين سيفا وما برد دمه، ولو سمع صراخها المعتصم لأقام الدنيا وما أقعدها.. فبالله عليكم كيف ستلقون الله بها؟.

وأكملت قائلة: اللهم إنا نستودعك غزة أطفالها ونساؤها كبارها وصغارها اللهم انا وكلناك يارب وانت خير الوكيل.



نجوم الفن يتضامنون مع القضية الفلسطينية

تضامن عدد كبير من نجوم الفن مع القضية الفلسطينية وبعد الأحداث الجارية والهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الأراضيالفلسطينية، وبعد قصف المستشفى المعمداني في غزة الذي استشهد فيه عدد كبير من الجرحى والمصابين من الأطفال والنساء والأطباء.

حملة تفويض الرئيس السيسي

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.



وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين، ودينا الشربيني وعمر كمال وعدد آخرمن نجوم الفن المؤيدين لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



فيلم بلموندو

وتنتظر الفنانة هاجر أحمد عرض فيلمها السينمائي الجديد، بعد إن إنتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها بالفيلم، الذي تقوم ببطولته مع النجم حسن الرداد

ويشارك في بطولة فيلم "بلموندو"، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال هاجر أحمد

ويذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد فيلم "زومبى" الذى تم عرضه عام 2021، وشاركت في بطولته إلى جانب على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.