نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني: "الشعب الفلسطيني من حقه يعيش في أمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد صلاح حسني، علي دعم الشعب الفلسطيني، وتضامنه مع القضية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

أحمد صلاح حسني: بعزي الشعب الفلسطيني لفقدانه الأطفال

ونشر أحمد صلاح حسني مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية، وقال من خلاله: “انا بعزي الشعب الفلسطيني لفقدانة أطفال وأمهات وشباب ورجالة اللي بيحصل صعب يستحمله اي حد وللأسف أحنا بنشوف بعنينا كان زمان كان بيتقال في مشاكل وحروب".

وتابع: "ولكن النهاردة التغطيات بتاعت الشوشيال ميديا والفيديوهات اللي بنشوفها لايف دخلت كل بيوتنا وأحنا كمصريين بنتأثرا جدا بكل اللي حوالينا، انا بحاول اتكلم من قلبي علي قد ما أقدر ونفسي أعمال حاجة ومش عارفة ايه هي ومش عارفة ممكن أوصل لصوتي بناس فيحصل فرق اكيد مش لواحدي اكيد انا وكل زملائي".

أحمد صلاح حسني: الشعب الفلسطيني من حقة يبقا في أرضه

وأستكمل حديثه قائلا: "والكل الناس اللي ممكن تأثر في قرارات ممكن تتاخد في الفترة اللي جاية الشعب الفلسطيني من حقة يبقا في أرضة ويعيش في بلده وفي أمان وكل اللي بيحصل عكس ده تماما بحاول بصوتي أكون وسيلة صغيرة بس مش هتبقا صغيرة لو كلنا إتكلمنا وساندنا فلسطين وانا علي نفسي مع فلسطين وهفضل مع فلسطين لحد مايخدو أرضهم تاني بأذن الله".

أحمد صلاح حسني: أتمني يكون في موقف مننا كمصريين

واختتم حديثه قائلا: "اتمني يكون في موقف مننا كمصريين وعرب في الحالة اللي احنا فيها دي وربنا يكرمهم وينصرهم بأذن الله".

فضل شاكر يدعم القضية الفلسطينية

ومن ناحية أخري، أعرب الفنان فضل شاكر، عن غضبه إزاء ما يحدث لأهل فلسطين على يد الكيان الصهيوني، حيث شارك جمهوره بمنشور عبر الأستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق قائلا: "يا أبطال فلسطين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".

أمير المصري يدعم القضية الفلسطينية

شارك الفنان أمير المصري محبيه بفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "حابب أقول حاجة مهمة، أنا ضد القتل خاصة على الأبرياء، وأعتقد محدش مبسوط من قتل الأبرياء، بس لازم أوضح للناس اللي مش فاهمة، النزاع دا مبدأش فجأة من أسبوع فقط، الرجال والنساء والأطفال في غزة يتعرضون لمعاناة".

وأكمل أمير قائلًا: "محبوسين في سجن مفتوح من سنين وعقود، الوضع أسوأ بكثير الآن، في البداية جرى تقييد الأكل والماء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ثم ظهر الفسفور الأبيض، ينتشر فوق مدينة صغيرة قد بلدتين فقط في لندن، المستشفيات تتعرض للقصف، والأبرياء من الأطفال توفوا أو تركوا من غير أب أو أم، وبعدين اضطروا يهاجروا من بيوتهم، لأنها ستتعرض للقصف خلونا نتفق إن دي جريمة حرب دي إبادة جماعية".

وأردف أمير المصري من خلال الفيديو: "خاصة لأصحابي الأمريكان والإنجليز، كنت سعيد لما شفتكم في مظاهرة لندن لدعم غزة، كان فينا يهود ومسلمين ومسيحيين من كل الشرائح الإجتماعية، دلوقتي هما محتاجين طاقتنا أكتر من أي وقت، وفيه طرق تانية للدعم لأصحابي فى uk، أنا هبعتلكم نموذج الرسالة، ممكن تكتبوا لنوابكم المحليين بوقف إطلاق النار، ولكن استمروا فى متابعة الوضع، هناك حاجات جديدة بتحصل كل يوم، وكل ما شاركتم بنشر بوت أو ستوريز بترفعوا الوعي للموضوع".