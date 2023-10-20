مها أحمد تتصدر تريند "إكس".. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مها أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند تطبيق الشهير "إكس"، تويتر سابقًا، وذلك بعد ظهورها بمكياج كامل أثناء الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية لدعم الشعب الفلسطيني.

تصدر مها أحمد التريند

وإنتقد الكثير من مستخدمي تطبيق إكس الفنانة مها أحمد بعد ظهورها بمكياج كاما وقيامها بتصوير بعض مقاطع الفيديو لنشرها على حسابها على تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك أثناء الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الأراضي المحتلة، في مقر نقابة المهن التمثيلية.

انتقادات الجمهور

وجاءت إنتقادات الجمهور كالأتي: ‏هي الأستاذة مها أحمد خير، مالها عاملة كدة ليه؟ وإيه كمية الماكياچ اللي محطوطة دي كلها، علشان واقفة تضامن مع ناس بتموت؟.

وعلق مستخدم آخر: الفنانة مها أحمد فاكرة الموضوع ده ممكن يجبلها أسد تكبيس.

وكتب آخر: ‏الفيديو الذي تسبب في ذهاب ابو عبيده للعمل في ماكدونالدز تل ابيب.

المهن التمثيلية تفوض قرارات الرئيس عبد الفتاح السبسي.



أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان شرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد على أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة فى مخالفة صارخة لكافة الاعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وأضاف البيان: ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القوميالمصري وبسط السيادة المصرية على كافة الاراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.



الليلة الكبيرة

ويذكر أن الفنانة مها أحمد تشارك في مسلسل الليلة الكبيرة، والذي يتكون من 10 حلقات منفصلة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، الشهر المقبل، عقب الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.