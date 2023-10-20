نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى الشربيني عن قصف كنيسة في غزة: "الناس تتحامي في مين!؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الإعلامية رضوى الشربيني، عن حزنها الشديد لما يحدث في أهل فلسطين من انتهاكات من قبل الإحتلال الصهيوني، وذلك عير صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رضوي الشربيني صورة أثناء إنفجار في غزة وعلقت عليها قائلة: "حسبنا الله نعمل وكيل يعني مدنيين عزل من السلاح يقتلون بدم بارد! من يومين مستشفي وقبلها مدرسة وإنهاردة كنسية! الناس تتحامي في مين! ربنا يصبر أهالي غزة ويلطف بيهم البقاء لله وخالص التعازي".

عمرو يوسف يدعم القضية الفلسطينية

ومن ناحية أخري، حرص الفنان عمرو يوسف على دعوة المصرييين لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وذلك عقب صلاة الجمعة أمام النصب التذكاري، وقال: طبعا كلنا دلوقتي متابعين اللى بيحصل لاخوتنا فى فلسطين وانا متأكد ان النار اللى جوانا والأسئلة الكتير اللى جوانا، أكيد جوانا كلنا نفس الإحساس، احساس ان فى حاجة مسكاني ومش عارف اتحرك، لكن هنفضل نتكلم ونحاول نوصل صوتنا للعالم وده شىء مهم جدا بكرة ان شاء الله عند المنصة بعد صلاة الجمعة الناس كلها هتنزل علشان العالم كله يعرف ويتأكد ان مصر كلها ضد اللى بيحصل فى غزة وضد المدابح والمجازر اللى بتحصل هناك.

حمادة هلال يدعم القضية الفلسطينية

وحرص المطرب حمادة هلال على دعوة الشعب المصري لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني غدا عقب صلاة الجمعة أمام المنصة، وقال فى فيديو قام بنشره: رجاء من الشعب المصري كله، كلنا واقفين بكرة عند المنصة وقفة لدعم أهل غزة ربنا ينصرهم يارب.