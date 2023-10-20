نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يدعم أهل غزة بآيات قرآنية تُطمئن قلوبهم.. ويحث الجميع على نشر الطمأنينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجم الجيل تامر حسني في تقديم الدعم لأعالي غزة المتضررين من آثار القصف والحرب المستمرة عليهم لأكثر من 10 أيام من الإحتلال، ويسعي تامر حسني دائمًا لنشر المنشورات الإيجابية والآيات القرآنية التي تُطمئن قلوب جميع متابعينه سواءً كانوا من أهل غزة أم جمهوره في جميع أنحاء العالم.

ونشر تامر حسني الآيات القرآنية والمنشورات الإيجابية بجانب إعلانه عن طرق التبرع لأهالي غزة بفلسطين سواء من خلال الهلال الأحمر المصري أم من خلال المؤسسات الخيرية الأخري.

تامر حسني يدعم أهل غزة بمنشور جابر لخواطرهم

ونشر تامر حسني منشور يدعم فيه أهالي الشعب الفلسطيني جميعًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "من قوة تمسكي واصراري وقناعتي برحمة ربنا، بقالي فتره بدرس فكره معينه اعتقد بتشغل ناس كتير الوقت ده بسبب الحاله النفسيه المرعبه اللي عايشينها كلنا … كنت بقول معقول اللي بيتقتلوا ظلمًا بالبشاعه دي في كل زمان هل بيحسوا وبيشوفوا هول ورعب الموقف ويتعذبوا بالطريقه الغير محتمله الواضحه للأشخاص الآخرين اللي حاضرين الموقف أو شافوا الموقف في تلفزيون أو موبايل !!!".

وتابع حديثه قائلًا: "درست الموقف ده على حد اجتهادي الشخصي وصلت لآيه في القرآن الكريم مهمه جدًا (( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )) يعني اللحظه اللي اراد فيها ربنا ان يقبض روح بني آدم يدخل البني آدم في عالم آخر ويشوف حاجات تانيه الناس اللي عايشين ميقدروش يشوفوها، يعني اللي بيتفرج بيشوف مشهد صعب جدًا قد ليتعظ أو لاي سبب اخر بس اللي في الموقف والموت ينتظره مش بيشوف العذاب ده عشان بصره اليوم بيبقى حديد يعني بيدخل في عالم وزمن تاني عند ربنا فابيشوف حاجات تانيه ومهما تشوفوا جثث محروقه أو مقتوله، تأكدوا ان ربنا كان رحيم بأصحابها ومشافوش الموقف الصعب اللي انتوا شوفتوه ده".

منشور تامر حسني

تامر حسني ينشر آيه قرآنية تُطمئن قلوب أهل غزة

وأردف قائلًا: "وسورة الواقة تثبت ده في الآيه الكريمة دي (( فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون )) صدق الله العظيم، يعني لو الروح أو خروج النفس بيحصل وانتوا شايفين يعنيكم مثلًا شخص مظلوم وتم الغدر به والنار ماسكه فيه ويصرخ وانتوا شايفينه قدام عينكم بيتعذب ربنا هنا بيقول ان في اللحظه دي ربنا بيكون اقرب اليه منكم بس انتوا مش هتشوفوا يعني بتكون روحه بين يد ربنا بكل حب ورحمه والمشهد الصعب اللي انتوا شايفينه ده الشخص مش حاسس بيه خالص.. اوعوا تشكوا في رحمة ربنا مهما شوفتوا قدام عينكم مشاهد صعبه…. وعلى النقيض ….لما بيموت الظالم بيشوف مالا يسره وما يفزعه في طريقة اخذ روحه".

تامر حسني يحث الجميع على نشر الطمأنينة

واختتم حديثه قائلًا: "بعد دراستي الشخصيه الفكرة دي اتأكدت من بعض رجال الدين الكبار التي تجمعني بهم صداقه ومحبه واكدولي صحة ما بحثت عنه.. جزاهم الله كل الخير.. سبحان الله.. القرآن مسابش لحظه متكلمش فيها وشرحها بدقه والله ياجماعه انا واثق ان كل حد فينا عنده مصاحف كتير بس للاسف في منها مهجور الكتاب ده عظيم ومعجزه عايشه معانا وللاسف في بعضنا مش حاسس بقيمتها .. بوست من اجتهادي الشخصي ياريت اكون وصلت شيء من الطمأنينه والاكثر مني علم ياريت يفيدنا بأكثر وياريت كلنا نجتهد لنشر كل ما يطمن عن رحمة ربنا لعباده".