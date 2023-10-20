نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب مسلسل "المؤسس عثمان" التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 133، تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب كثرة بحث عدد كبير من الجمهور عن موعد وقناة عرض الحلقة القادمة من العمل والقنوات الناقلة له.



أبطال مسلسل المؤسس عثمان

شارك فى بطولة مسلسل« المؤسس عثمان» العديد من نجوم الدراما التركية منهم: بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن، هاكان يوفكاسيجيل، وغيرهم من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج متين جوناي، وإنتاج محمد بوزداغ.



القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان



سوف يتم عرض الحلقة 132 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية وذلك يوم الأربعاء الحادي عشر من اكتوبر الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق تنزيل الترددات التالية:

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قمر نايل سات.

علي نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح:.3/4

الترميز: 27500.

علي قمر عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500



قصة المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 133

مسلسل «المؤسس عثمان» الحلقة 133 بطولة الفنان التركي بوراك توزجيفيت، ويعتبر من أهم المسلسلات الدارمية التركية التي حازت مشاهدات عربية، ويتناول المسلسل السيرة الذاتية لعثمان الأول مؤسس الدول العثمانية، واستمرار الصراع بين السيد عثمان وجميع من حوله، من أجل وضع خريطة تأسيس الدولة العثمانية، وذلك من أجل الإيقاع بالأعداء المتواجدين، واستطاع صناع العمل طرح الأحداث التاريخية من خلال إطار درامي شيق.