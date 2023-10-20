نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. "ميل جيبسون" يتصدر تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم العالمي الأمريكي "ميل جيبسون" خلال الساعات الماضية، تريند تطبيق إكس، تويتر سابقًا، وذلك بعد إن قام حساب مزيف يحمل إسمه بالإعلان عن دعمه للقضية الفلسطينية.

تعليق ميل جيبسون على ما يحدث في غزة

وعلق الحساب المزيف الذي يحمل إسم الفنان العالمي ميل جيبسون على أن ما يفعله جيش الإحتلال الإسرائيلي من تدمير على الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلًا: النهاية قريبة انهم يعلمون ذلك، لهذا السبب يريدون تدمير كل شيء في طريقهم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ومستخدمي تطبيق إكس منشور الحساب المزيف لـ ميل جيبسون فرحين بدعمه للقضية الفلسطينية، معتقدين ذلك على الرغم إنه لم يقم بنشر أي شئ يخص ما يحدث على حساباته الرسمية.

وجاء اعتقاد رواد التواصل الاجتماعي من خلال تصريحات "ميل جيبسون" السابقة المعترضة على دولة الاحتلال، وكونه داعم للقضية الفلسطينية، ورافضا للكيان الصهيوني إذ دخل في صراع مع العديد من اليهود بعد عرض فيلمه "آلام السيد المسيح" عام 2004 والذي كشف خلاله عن الحقيقة التاريخية لرحلة السيد المسيح.

تفاعل مستخدمي تطبيق إكس على تعليق ميل جيبسون

وجاءت التعليقات كالأتي: أبلغ رد من الفنان الاسطورة ميل جيبسون بيقولكم: نهايتكم قربت عشان كدة بدمروا كل شئ.

وجاء تعليق اخر: ‏الصورة التي نشرها النجم ميل جيبسون أراها معبرة عما يحدث للكيان المحتل



‏تحرك أقوى حاملتين طائرات أمريكية وعدد من قطع الأسطول الإنجليزي، وتوالي الزيارات لرؤوساء أمريكا انجلترا فرنسا المانيا

‏كل هذا لا يدل إلا على علمهم أن هذا الكيان بدأ ينهار ويحاولون دفعه للتماسك.

وعلق مستخدم آخر: ميل جيبسون قال اللي ما قدرش عربي يقوله يضع الساعة الرملية باقتراب زوال الكيان المختل ويحـرقون كل شيء مساجد وكنائس ومنازل وقتل أطفال وأبرياء فهم يعلمون أنهم لن ينعمون أبدًا بالأمن والأمان.



‏طول ما المقاومة موجودة وستظل موجودة

‏وخيوط اللعبة لازالت في أيديهم بكارت الأسرى.



أحدث أعمال ميل جيبسون

وينتظر الفنان ميل جيبسون عرض الجزء الخامس من سلسلة أفلام "Lethal Weapon" الذي يقوم ببطولته مع النجم الأمريكي داني جلوفر.

ويذكر أن آخر أعمال العالمي "ميل جيبسون" مؤخرًا بمسلسل "The Continental" وهو مشتق من سلسلة الاكشن "John Wick".