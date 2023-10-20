نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمان خان ينهي خلاف الـ 9 سنوات مع المطرب "أرجيت سينغ" لصالح Tiger 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهى الخلاف الذي كان قائما بين فنان بوليوود الكبير سلمان خان، والمغني الشاب "أرجيت سينغ"، بعد الإعلان رسميا عن أن "سينغ" هو المؤدي لواحدة من الاغنيات الترويجية الرئيسية لفيلم خان الجديد Tiger 3.

ويقول "إنديا توداي"، أن خان، أنهى الخلاف الذي استمر بينه وبين المغني الهندي لمدة 9 سنوات، بعد أن اعلنت عبر حسابه الخاص على أنستجرام، عودة التعاون مع سينغ، ليكون مؤديا لأغنية الجزء الثالث المنتظر من سلسلة أفلام Tiger الناجحة.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم Tiger، هو أحد أنجح افلام الحركة الهندية، قدمه سلمان خان في جزئين سابقين حقق من خلالهما نجاح كبير، بمشاركة الممثلة الهندية الشهيرة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي.

وخلال الجزء الثاني، يشارك الفنان الهندي الكبير عمران هاشمي في دور الشر ضمن الأحداث.

نسخة استثنائية من السلسلة

وكان قد أنضم لفريق عمل فيلم سلمان خان المنتظر Tiger 3 أحد المساهمين في صناعة فيلم Avengers: Endgame، منسق مشاهد الحركة "كريس بارنز".

وذلك حسب ما افاد موقع "انديا توداي"، لذي ذكر أن بارنز سيكون له دور كبير في تنسيق مشاهد الأكشن في الفيلم الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.