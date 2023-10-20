المعهد العالي للنقد الفني يكرم الخريجين في حضور نخبة من مشاهير القامات الفنية والأدبية

القاهرة - محمد ابراهيم - أقام المعهد العالي للنقد الفني حفل تكريم لـ خريجي دبلوم المعهد العالي للنقد الفني ( نقد - تذوق ) للعام الدراسي 2022 - 2023 في قاعة " ثروت عكاشة " بمقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وذلك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة / نيفين الكيلاني، والأستاذة الدكتورة / غادة جبارة ( رئيس أكاديمية الفنون )، والأستاذ الدكتور / هشام جمال ( نائب رئيس الأكاديمية )، والأستاذة الدكتورة / رانيا يحيى ( عميد المعهد العالي للنقد الفني ).

وقد حضر حفل التكريم نخبة من مشاهير القامات الفنية والأدبية الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية والإعلامية، وكان لكل منهم مواقف كثيرة تذكر في حياة الوطن، وقدموا خلالها نموذجًا يحتذى به من خلال تصدي البعض منهم للكثير من القضايا والكشف أخرى، كما كان لبعضهم منهج فني كان من خلاله القدوة في الكثير من الأعمال، هؤلاء من يضعوا خلاصة خبراتهم ومعارفهم في متناول الجديد من المواهب والخامات الشابة التي تشاركهم الموهبة والحلم.

وقد كان من أبرز الحضور: الناقد الفني " الأمير أباظة " رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والناقد الفني " طارق مرسي "، والمخرج " أشرف فايق "، والسفير " محمود عزت "، والصحفية " دينا دياب "،،، وغيرهم الكثير من السادة الحضور... وقد قام بتقديم الحفل الدكتورة والمونتيرة " أميرة مختار " أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم التليفزيون والدراما بالمعهد.

والجدير بالذكر: أن المعهد العالي للنقد الفني من أحد أقدم وأشهر معاهد أكاديمية الفنون، ومن أشهر أساتذة المعهد: وزيرة ثقافة مصر الحالية ( د. نيفين الكيلاني ). وزير الثقافة الأسبق ( د. شاكر عبد الحميد ). رئيس أكاديمية الفنون الأسبق ( د. سامح مهران ). ومن أشهر خريجي المعهد وحاملي شهادته: وزيرة الإعلام السابقة ( د. درية شرف الدين ). الفنانة الراحلة ( دلال عبد العزيز ).