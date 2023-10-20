انت الأن تتابع خبر ربنا ياخدك عشان نستريح منك.. افيخاي أدرعي يرد على الفنانة أنغام بعد مهاجمته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر الفيس بوك على الفنانة أنغام بعد مهاجمته على خلفية أحداث غزة.وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي منتقداً الفنانة أنغام قائلاً : حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكوني على قدر من الرقي في مناشيرها إن الله سوف يفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سوف نفتقده أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى التي تدعم مخطط حماس الذين قتلوا و اغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية.

أفيخاي أدرعي يرد على الفنانة أنغام بشأن مهاجتمه

وجاء ذلك رداً على الفنانة أنغام التي هاجمت أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعدما

نشر رسالة تحذيرية لأهالي غزة قائلاً: ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة بالتوجه جنوبا إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم.

‏واكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشوره :”الآن نناشدكم في حي الزيتون بالتوجه جنوبا أنتم تعرفون أن الحي مكتظ بأوكار لحماس ولذلك و حفاظا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم و أحبائكم توجهوا إلى جنوب وادي غزة، كونوا متاكدين أن قادة حماس يتحصنون ويحاولون حماية أنفسهم”.

[أفيخاي أدرعي]

أفيخاي أدرعي

الفنانة أنغام : ربنا ياخدك عشان نستريح يا افيخاي

وكتبت الفنانة أنغام عبر حسابها الرسمي، “ربنا ياخدك يا افيخاي أدرعي عشان نستريح منك ومن شكلك، وعلى جانب آخر قررت الفنانة أنغام تأجيل حفلها في دبي وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث الأليمة التي يمر بها أهل غزة جراء، وكان من المقرر إقامة حفل أنغام يوم 20 من شهر أكتوبر لعام 2023.

ونشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي ادعوا لهم بالنصر والسلامة.