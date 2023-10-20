عبله كامل تخرج عن صمتها تحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الاتحاد السعودي بتعليق صادم للغاية

انت الان تتابع خبرعبله كامل تخرج عن صمتها تحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الاتحاد السعودي بتعليق صادم للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الفنانة المصرية عبلة كامل نصيحة لمواطنها النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في ظل محاولات نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلقت عبلة كامل على منشور لصلاح في تطبيق "إنستغرام": "أنا بحبك زي ابني رسالة مني خليك في ليفربول أنت مشرفنا والله وبلاش الاتحاد يا أبو صلاح دي خطوة الاعتزال احنا مستنين منك أكثر من كده".وتواصل إدارة نادي اتحاد جدة، حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، محاولاتها للتعاقد مع محمد صلاح، لتدعيم صفوف "العميد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي الاتحاد أرسل وفدا إلى ليفربول، في محاولة لإقناع نادي ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب، بالتخلي عن محمد صلاح، وسيتم زيادة العرض المقدم لشراء النجم المصري، الذي تم إرساله بالفعل (أكثر من 100 مليون دولار) كمحاولة للإقناع.