انت الان تتابع خبر صوت الثورة يتحدث: محمد رمضان يرسل رسالة ملهمة للجيوش العربية في ظل العدوان على غزة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دفعت الصور القاسية التي تخرج من غزة الكثير من المشاهير العرب، وبينهم الفنان المصري محمد رمضان، لإعلان التضامن مع أهلها ضد العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين في القطاع.

فقد كان محمد رمضان أحد المتضامنين مع أهالي غزة منذ أيام العدوان الأولى، بنشره لقصص "ستوريز" تؤكد على عربية فلسطين.

لكن مع دخول الحرب لليوم العاشر، وبعد قصف المستشفى المعمداني، نشر رمضان مقطع فيديو وصفه البعض بالمستفز، حيث يظهر فيه الفنان المصري وهو يستمتع بجلسة تدليك لطيف كما يظهر، فتلقى بسببه انتقادات واسعة واضطر إلى حذفه، بعد مطالبات بمراعاة الظرف والحديث عما يحدث في غزة.

محمد رمضان يوجه رسالة للجيوش العربية

وإثر ذلك، خرج رمضان في فيديو جديد ينتقد من طالبوه بإيصال صوتهم، وتساءل لمن يجب أن نوصل صوتنا؟ لكن الرسالة الأهم في الفيديو كانت موجهة للجيوش العربية.

وتساءل رمضان في المقطع المصور الذي نشره: "تريدون أن يصل صوتنا لمن؟".

وأضاف: "صوتنا يصل لبلدنا التي لديها الجيوش والأسلحة، ونشتري السلاح ولكن متى سنستخدمه؟".

وتابع رمضان منفعلًا: "أين بلدك وجيشك، قمة الجبن أن نكتب باللغة الإنكليزية لإيصال ما يحصل".

وتابع: "صوتك يجب أن يصل لحكومتك، قل لحكومتك أن تخرج السلاح، من سيدافع عن عربي مثلي ومثلك".

ولقي حديث رمضان للجيوش العربية تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أثنى المدون أحمد على كلام رمضان وقال: إن "شجاعته تجبر الناس على احترامه"، حسب رأيه.

وأضاف: "إلى متى سنبقى ننتظر من الغرب أن يوقف الضرب على إخواننا بغزة أو على أرضنا المحتلة؟ لماذا نحن كعرب لا يكون لنا موقف عظيم؟".

من جانبه، يشير محمد حازم إلى أنه ليس من المعجبين بمحمد رمضان، لكنه يشيد بمقطع الفيديو الذي نشره، ويرى أن رمضان قال فيه الحقيقة بكل أمانة.

وأضاف: "الحقيقة المرة هي أننا ننتظر الغرب أن يدافع عن العرب ونحن نمتلك جيوشًا ومعنا أسلحة".

في المقابل، أبدى راجي عامر انتقادًا لحديث رمضان، وعلق قائلًا: "محمد رمضان خلال الاعتناء ببشرته استعدادًا للحرب التي يشجع عليها في فيديو مليء بالكلام الشعبوي، حسب قوله، يخاطب المشاعر، لكنه كلام فارغ غير مسؤول" كما يعتقد.

وأضاف المدون: "بالمناسبة الحرب يدفع ثمنها الشعوب، بينما الأثرياء مثل رمضان هم أول من يفرون لبر الأمان".