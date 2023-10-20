نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكولاس كيدج يظهر بإطلالة دامية من موقع تصوير The Surfer في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم نيكولاس كيدج فترة الانتعاشة الفنية التي عيشيها منذ بداية 2023، بظهوره في مجموعة متنوعة من الاعمال السينمائية الجديدة، بعد أحدث ظهور له في موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد The Surfer.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم، تم تسريبها لنيكولاس كيدج الذي ظهر بإطلالة دامية، تعكس أحداث العمل السينمائي الجديد الذي سيدور في إطار من الحركة والتشويق.

نيكولاس كيدج

مشاريع جديدة

ومؤخرا، حضر نيكولاس كيدج، للعرض الخاص لفيلمه الجديد Dream Scenario ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ونقلت ديلي ميل لقطات من حضور كيدج للعرض الخاص للفيلم، في المهرجان الذي شهد مقاطعة نسبية لعدد من نجوم هوليوود بسبب اضراب الفنانين.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم الفيلم تشكيلة مميزة من كبار النجوم في هوليوود، هم آدم ساندلر وديلان جيلولا وليلي بيرد ونوح سنتينيو.

إلى جانب جيسيكا كليمنت، ومايكل سيرا وليلي جاو، وجوليان نيكولسون وتيم ميدوز، وديلان بيكر، وجينفير ويجمور.

شائعات الاعتزال

وسبق أن كشف النجم نيكولاس كيدج عن احتمالية اتخاذه لقرار حاسم يتعلق بمسيرته المهنية، بتغييره لمجال العمل في السينما في وقت ما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن النجم الحاصل على الأوسكار، يخطط لترك مجال التمثيل دون رجعه، للتركيز على العمل في مجال آخر.