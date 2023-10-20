نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. صفية العمري أيقونة النجومية والموضة والجمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُصادف اليوم الجمعة عيد ميلاد النجمة صفية العمري، فهي أيقونة الجمال والرقة،

وتمتلك صفية مقاومات خاصة جعلتها في المقام الأول من بين أبرز النجوم الموجودة على الساحة، فقد حافظت على نجوميتها نتيجة شغفها وتطورها حيث سعت دائمًا نحو تحقيق الافضل على المستوى المهني، إلى جانب اصرارها وارادتها الكبيرة للحفاظ على القمة الفنية.



فصفية العمري ليست مجرد نجمة عادية بل بمثابة درس في النجومية، ولا بُد وأن يتعلم الجميع منها كيف تكون النجومية والإستمرارية.



وفي عيد ميلادها يبرز دوت الخليج الفني تقرير عن أبرز أعمالها



من هي صفية العمري؟



ولدت صفية العمري في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وسط 6 شقيقات، ثم انتقلت إلى القاهرة لظروف عملها.

رب صدفة خير من ألف ميعاد

تخرجت من كلية التجارة ودرست اللغة الروسية وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية، حتى عملت بالصحافة وبدأت مسيرتها التمثيلية بالصدفة.



محطة إنطلاق صفية العمري

اشتهرت صفية العمري بتقديم قصص الهوانم، وأولاد الذوات، خاصة دورها في مسلسل هوانم جاردن سيتي، ليالي الحلمية.



و تقدمت الفنانة صفية العمري بعدها لاختبار اختيار المذيعات وعندما نشرت صورتها في مجلة (آخر ساعة) شاهدها المنتج رمسيس نجيب، وقابلت المخرج حسين كمال الذي كان يبحث بدوره عن بطلة شابة؛ للمشاركة في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم".



أهم أعمال صفية العمري

شاركت قبلها في عدد من الأفلام منها البنات لازم تتجوز، وامرأة للحب، ومسلسل القاهرة والناس والبحث عن فردوس،عفاريت السيالة، ودائما ما تحرص النجمة صفية العمري الحضور بالمناسبات والمهرجانات، وقد نالت على العديد من الجوائز الفنية.