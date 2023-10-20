نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة محمد فوزي... تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل محمد فوزي، لقد اشتهر فوزي بالصوت الكروان الذي لا يستطيع أحد أن يقلده، فهو شخص متعدد المواهب، وأول من استطاع غناء الأطفال، ولحن لكبار النجوم.



ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى وفاته تقرير عن أبرز أعماله



من هو محمد فوزي؟



محمد فوزى ممثل ومنتج وملحن فني اسمه الكامل هو محمد فوزي عبد العال الحو، اتولد فى فى قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور محافظة الغربيه فى 15 اغسطس 1918،

وهو الابن الواحد والعشرون من أصل خمسة وعشرين ولد وبنت، منهم المطربتين هند علام وهدى سلطان.

بدايته الفنية

بدأت شهرته الفنية من خلال فيلم "سيف الجلاد "، وحصل على اول بطولة سينما من خلال فيلم " قبلة فى لبنان ".

غنى مع ليلى مراد فى السينما كانت منها اغنية "شحات الغرام" وأغنية " الحب طيار "، وأسس أول مصنع اسطوانات فى الشرق الأوسط (مصر فون)، وعمل بطولة أكتر من تلاتين فيلم سينما،وكان ملحن السلام الوطنى الجزايرى.



زيجات محمد فوزي

تزوج الفنان الراحل محمد فوزي سنة 1943 بزوجته الأولى هداية وأنجب منها (المهندس نبيل 1944 ـ المهندس سمير 1946 ـ الدكتور منير 1948) وأنفصل عنها سنة 1952

ثم تزوج سنة 1952 الفنانة مديحه يسرى وأنجب منها عمرو سنة 1955، وأنفصل عنها سنة 1ثم تزوج سنة 1960 السيدة كريمة ورزق منها بابنته الصغيرة ايمان سنة 1961 وبقيت معه لحد وفاته فى 20 اكتوبر 1966

أهم أعماله الفنية



حفر محمد فوزي اسمه في الصخر، وسجل تاريخيه بكل دقة ومهارة وتفوق في الكثير من الأعمال من أين لك ده، دلوقتى سة ماما، المجنونة، ثورة المدينة، سيف الجلاد 1944

قبلة فى لبنان 1945 مع مديحه يسرى، مجد ودموع 1946 مع نور الهدى، بنت حظ 1948.

وقام بغناء ماما زمانها جاية للأطفال، وتعاون مع العديد من النجوم أبرزهم ليلى مراد.

وفاة محمد فوزي

سافر الفنان الراحل محمد فوزي إلى لندن في أوائل عام 1965، ثم عاد إلى مصر، ولكنه سافر مرة أخرى لألمانيا بعدها بشهرين، إلا أن المستشفى الألمانى أصدربيانا قال فيه إنه لم يتوصل إلى معرفة مرضه الحقيقى ولا كيفية علاجه،ولم يكن هذا المرض سوى سرطان العظام، الذي توفى على إثره في عن عمر ينهاز 48 عامًا.

