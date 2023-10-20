هكذا دعمت إلهام شاهين القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها لما يحدث في غزة من قبل الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و حيث شاركت إلهام شاهين صورة لها وهي ترتدي العلم الفلسطيني من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قالت فيها: "تحيا فلسطين دولة حرة مستقله.. لا لتهجير الفلسطينيين.. المجد للشهداء.. ربنا مع الحق.. والحق هيرجع لأصحابه".



وفورًا من مشاركة الصورة نالت على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية.

فنانو مصر يدعمون قرارات الرئيس

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين،حجاج عبد العظيم.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة الهام شاهين حكاية الفريدو العمل من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

و مسلسل بطلوع الروح الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2022، وشاركها البطولة منة شلبي أحمد السعدني، محمد حاتم، ومن إخراج كاملة أبوذكري.