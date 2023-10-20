ماذا قال الممثل الأمريكى جون كوزاك  بشأن القضية الفلسطينية؟

القاهرة - محمد ابراهيم - شبح الموت يلاحق أهل غزة، وتمطر سمائها صواريخ بلا رحمة لقتل الأبرياء، وقد أثارت أحداث غزة ضد الكيان الصهيوني المتحرش قضية رأي عام، مما دفع عدد كبير من المؤثرين والرياضيين ومشاهير العالم لمدافعة عن أهل غزة والمطالبة بالإنسانية وعدم الحروب ووقف الدماء.

و دافع الممثل الأمريكى جون كوزاك عن القضية الفلسطينية، ووصف ما فعله الكيان الصهيوني بالوحشية وانعدام الإنسانية، وفشل رئيس الوزراء نيتاهو بما فعله مع أهل غزة حيث شارك "جون" جمهوره بتغريدة له من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس، وأرفق بتعليقًا قال فيه:" لا يمكن قبول اللاإنسانية فى أى مفهوم للحضارة، لا شيء يمكن أن يبرر الوحشية التى تفرضها إسرائيل حتى فى مواجهة جنون حماس".



چون:لقد فشل نتنياهو، بكل وضوح وبساطة



وأضاف:"لقد فشل نتنياهو، بكل وضوح وبساطة، إن موقفه المتشدد للغاية فاشل تمامًا وليس لديه نهاية للعبة".



من هو جون كوزاك ؟



ممثل وكاتب سينمائي أمريكي، ولد في 28 يونيو 1966 إيفانستون، إلينوي، الولايات المتحدة. شقيق جوان كوزاك وآن كوزاك وسوزي كوزاك وبيل كوزاك. ابن ديك كوزاك الممثل وصانع أفلام وثائقية.

حضر وتخرج من مدرسة Evanston) Township) الثانوية بإيفانستون. من أعماله (Grosse Pointe Blank) و(High Fidelity) و(Say Anything) و(1408).