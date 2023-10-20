نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاد ليلى فوزي.. تعرف على أبرز كواليس وأسرار حياتها الشخصية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى فوزي، فتميزت ليلى بالجمال الطاغي، والرقة في الأسلوب والتعامل، فهي الفتاة الغنية وأحيانًا نراها الفتاة القوية وتارة الفقيرة، فقد تميزت ليلى بتنوع أدوارها سواء كانت في السينما أو الدراما، فتميزت أسلوبها بالسهل الممتنع فهي تمتلك أدوات جذب تجذبك وتسحر قلوبك بأعمالها الفنية فمن رغم من رحيلها ألا أنها موجودة في قلوب جماهيرها.

يبرز دوت الخليج الفني تقرير عن أهم أعمال ليلى فوزي وغيرها من الأمور



من هي ليلى فوزي؟



ولدت الفنانة ليلى فوزي في تركيا لأب سوري يعمل تاجر أقمشة ووالدة تركية.

تعرف على زيجات ليلى فوزي



تزوجت ليلى فوزي ثلاثة مرات، الأولى بالفنان عزيز عثمان وكان يكبرها بـ15 عاما، تم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة، ثم تزوجت بالفنان أنور وجدي،

وتزوجت للمرة الثالثة من الإذاعي الكبير جلال معوض.



بداية ليلى فوزي الفنية



تفوقت ليلى فوزي في تجسيد أدوار الملكات والأميرات، كما أبدعت في أدوار الشر، مما جعل معظم المخرجين يسندونها اليها،الا أنها تقول بأنها كرهت وضع المخرجين لها في هذا القالب

أهم أعمال ليلى فوزي الفنية

تفوقت ليلى فوزي حوالى 85 فيلما سينمائيا و40 مسلسلا تليفزيونيا،و كان من آواخر أدوارها السينمائية دورها المميز الصامت في فيلم ضربة شمس من بطولتها ونور الشريف ونورا العام 1979 والملائكة العام 1983 من إخراج التونسي رضا الباهي،ومن أبرز الأعمال ليلى فوزي مصنع الزوجات، ممنوع الحب، على بابا والأربعين حرامي، محطة الأنس، من الجاني، نور الدين والبحارة التلاتة، يسقط الحب، سفير جهنم وغيرهم من الأعمال.

أهم جوائز وتكريم ليلى فوزي

حصلت على العديد من الجوائز أبرزها جمعية كتاب ونقاد السينما كما كرمها مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي في دورته ال19، نالت تكريما من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال28.



وفاة ليلى فوزي

توفيت ليلى فوزي اثر صراع مع المرض في يوم الأربعاء 12 يناير 2005 بمستشفى "دار الفؤاد" بالقاهرة، وقبل وفاتها رفضت عرضا من احدي القنوات الفضائية ببيع مذكراتها نظير مبلغ كبير.