"أنت لست عادلا " بهذة الطريقة شريهان تهاجم جو بايدن

القاهرة - محمد ابراهيم - شبح الموت يلاحق أهل غزة، وتمطر سمائها صواريخ بلا رحمة لقتل الأبرياء، وقد أثارت أحداث غزة ضد الكيان الصهيوني المتحرش قضية رأي عام، مما دفع عدد كبير من المؤثرين والرياضيين ومشاهير العالم لمدافعة عن أهل غزة والمطالبة بالإنسانية وعدم الحروب ووقف الدماء.

و نشرت شريهان بوست من خلال حسابها الشخصي على موقع أكس قائلة: "إلى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأميركية المتحدة، سيادتك لست عادلًا (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان والبشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ولديك، والفلسطينيون ك عرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تماما عندك!!

و تابعت وغير القانون الدولي الذي يطبق على العالم أجمع (أو) حضرتك ليس على قيد الحياة ونحن في عالم وأنت في عالم آخر (أو) أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر والفلسطينيون ونحن ناس وبشر ؟!!!".

و أضافت.. سيادة الرئيس Joe Bide الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مسلم ومسيحي وهذا يسمى في قانونكم والقانون الدولي جرائم حرب حاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية.

و أنهت حديثها قائلة.اللهم إن الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القوي العزيز.. فانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا تشفي به صدورنا. على العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم وتكون رسالته الحق والعدل والسلام، وإلا على الدنيا السلام".

و جاء ذلك في أطار دعم الفنانين لدولة فلسطين بسبب المذابح التي تنشأ هناك بسبب الصهاينه.